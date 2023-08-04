Украина. Премьер лига04 августа 2023, 18:07 |
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Динамо забило третий гол Оболони в первом тайме, отличился Буяльский
Ассистировал Дубинчак
04 августа 2023, 18:07 |
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В пятницу, 4 августа, проходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».
На 45+5-й минуте после хорошей комбинации и прострела слева Дубинчака Буяльский сыграл как типичный центрфорвард и в падении замкнул под левую штангу.
Команды ушли на перерыв при счете 3:1 в пользу динамовцев.
Украинская Премьер-лига. 2 тур
«Оболонь» – «Динамо» – 1:3
Черненко, 42 - Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, Буяльский, 45+5.
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