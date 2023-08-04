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  4. Динамо забило третий гол Оболони в первом тайме, отличился Буяльский
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 18:07 |
394
0

Динамо забило третий гол Оболони в первом тайме, отличился Буяльский

Ассистировал Дубинчак

04 августа 2023, 18:07 |
394
0
Динамо забило третий гол Оболони в первом тайме, отличился Буяльский
ФК Динамо Киев

В пятницу, 4 августа, проходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».

На 45+5-й минуте после хорошей комбинации и прострела слева Дубинчака Буяльский сыграл как типичный центрфорвард и в падении замкнул под левую штангу.

Команды ушли на перерыв при счете 3:1 в пользу динамовцев.

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Оболонь» – «Динамо» – 1:3
Черненко, 42 - Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, Буяльский, 45+5.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Владислав Ванат Оболонь - Динамо
Источник Sport.ua
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