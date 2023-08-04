Динамо забило третий гол Оболони в первом тайме, отличился Буяльский

В пятницу, 4 августа, проходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».

На 45+5-й минуте после хорошей комбинации и прострела слева Дубинчака Буяльский сыграл как типичный центрфорвард и в падении замкнул под левую штангу.

Команды ушли на перерыв при счете 3:1 в пользу динамовцев.

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Оболонь» – «Динамо» – 1:3

Черненко, 42 - Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, Буяльский, 45+5.