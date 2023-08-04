Алексей СЫЧ: «Ворскла – одна из сильнейших команд УПЛ в плане физики»

Защитник «Руха» Алексей Сыч поделился ожиданиями от матча второго тура УПЛ против «Ворсклы» (6 августа, 19:00):

«Мы готовы к следующему матчу. Проводим очень хорошие и насыщенные тренировки. Со стартом в чемпионате команда находится в игровом тонусе. И вот сейчас чувствуется прилив сил.

Просмотрим игру «Ворсклы» и определим их слабые стороны. Это одна из сильнейших команд УПЛ в плане физики. И фактор того, что «Ворскла» сыграет посреди недели в еврокубках, может быть определяющим фактором как для нас, так и для них. Соперник обычно хорошо играет один в один, поэтому если хорошо использовать свободные зоны, сможем выбегать в контратаки.

Первый тайм против «Зари» был не очень удачным из-за нашей психологии. Первым таймом недовольны, надо было лучше войти в игру. Будем делать анализ над своими ошибками и попробуем сыграть с «Ворсклой» весь матч так, как сыграли второй тайм с «Зарей». По первому матчу нельзя делать выводов. Но, как говорят: «Как начнешь, так и продолжишь». Поэтому будем стараться делать то, что от нас ожидает тренер».