Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей СЫЧ: «Ворскла – одна из сильнейших команд УПЛ в плане физики»
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 18:07 | Обновлено 04 августа 2023, 18:11
93
0

Алексей СЫЧ: «Ворскла – одна из сильнейших команд УПЛ в плане физики»

Защитник «Руха» – о матче 2-го тура УПЛ

04 августа 2023, 18:07 | Обновлено 04 августа 2023, 18:11
93
0
Алексей СЫЧ: «Ворскла – одна из сильнейших команд УПЛ в плане физики»
ФК Рух Львов. Алексей Сыч

Защитник «Руха» Алексей Сыч поделился ожиданиями от матча второго тура УПЛ против «Ворсклы» (6 августа, 19:00):

«Мы готовы к следующему матчу. Проводим очень хорошие и насыщенные тренировки. Со стартом в чемпионате команда находится в игровом тонусе. И вот сейчас чувствуется прилив сил.

Просмотрим игру «Ворсклы» и определим их слабые стороны. Это одна из сильнейших команд УПЛ в плане физики. И фактор того, что «Ворскла» сыграет посреди недели в еврокубках, может быть определяющим фактором как для нас, так и для них. Соперник обычно хорошо играет один в один, поэтому если хорошо использовать свободные зоны, сможем выбегать в контратаки.

Первый тайм против «Зари» был не очень удачным из-за нашей психологии. Первым таймом недовольны, надо было лучше войти в игру. Будем делать анализ над своими ошибками и попробуем сыграть с «Ворсклой» весь матч так, как сыграли второй тайм с «Зарей». По первому матчу нельзя делать выводов. Но, как говорят: «Как начнешь, так и продолжишь». Поэтому будем стараться делать то, что от нас ожидает тренер».

По теме:
Динамо забило третий гол Оболони в первом тайме, отличился Буяльский
ВАР подтвердил взятие ворот. Оболонь отыграла один мяч у Динамо
И сразу юбилей! Ярмоленко забил первый гол после возвращения в Динамо
Алексей Сыч Рух Львов Ворскла Полтава Рух - Ворскла Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Футбол | 03 августа 2023, 21:58 127
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций

Очередной из голов дуэли оказался на счету украинского нападающего Николая Ковталюка

Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
Теннис | 03 августа 2023, 23:59 5
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне

Элина сразится с американкой, которая обыгрывала ее в двух последних встречах

КДК УАФ отстранил Дениса Попова на два матча
Футбол | 04.08.2023, 17:28
КДК УАФ отстранил Дениса Попова на два матча
КДК УАФ отстранил Дениса Попова на два матча
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
Теннис | 04.08.2023, 09:33
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
Флорентино Перес отклонил предложение Вильярреала по Лунину
Футбол | 04.08.2023, 14:45
Флорентино Перес отклонил предложение Вильярреала по Лунину
Флорентино Перес отклонил предложение Вильярреала по Лунину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвид АЛЛЕН: «Дюбуа бьет в 10 раз сильнее Усика»
Дэвид АЛЛЕН: «Дюбуа бьет в 10 раз сильнее Усика»
03.08.2023, 16:14 3
Бокс
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
03.08.2023, 10:48 4
Теннис
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
02.08.2023, 22:43 24
Теннис
Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры
Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры
03.08.2023, 14:59
Теннис
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
02.08.2023, 17:20 12
Футбол
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
03.08.2023, 08:45
Футбол
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
02.08.2023, 21:59 6
Футбол
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
02.08.2023, 23:59 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем