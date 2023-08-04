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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 17:57 | Обновлено 04 августа 2023, 18:10
773
0

ВАР подтвердил взятие ворот. Оболонь отыграла один мяч у Динамо

Лайнсмен показал офсайд, но на этот раз гол засчитан

04 августа 2023, 17:57 | Обновлено 04 августа 2023, 18:10
773
0
ВАР подтвердил взятие ворот. Оболонь отыграла один мяч у Динамо
ФК Динамо Киев

В пятницу, 4 августа, проходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».

На 44-й минуте матча Руслан Черненко пробил в створ ворот, Павел Лукьянчук махнул мимо, но дезориентировал Георгия Бущана и мяч влетел в сетку. Лайнсмен показал офсайд, но ВАР подтвердил взятие ворот.

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Оболонь» – «Динамо» – 1:2
Черненко, 42 – Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Руслан Черненко
Источник Sport.ua
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