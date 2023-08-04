ВАР подтвердил взятие ворот. Оболонь отыграла один мяч у Динамо

В пятницу, 4 августа, проходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».

На 44-й минуте матча Руслан Черненко пробил в створ ворот, Павел Лукьянчук махнул мимо, но дезориентировал Георгия Бущана и мяч влетел в сетку. Лайнсмен показал офсайд, но ВАР подтвердил взятие ворот.

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Оболонь» – «Динамо» – 1:2

Черненко, 42 – Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен.