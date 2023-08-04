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  4. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 17:40 | Обновлено 04 августа 2023, 17:54
1667
7

Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони

До этого соперники «Динамо» забили в похожей ситуации

04 августа 2023, 17:40 | Обновлено 04 августа 2023, 17:54
1667
7
Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В пятницу, 4 августа, проходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».

На 20-й минуте Владислав Ванат оказался на правом углу вратарской «Оболони» и расстрелял правую девятку. Повтор показал, что офсайда не было. Интересно, что перед этим ВАР не засчитал гол «Оболони» в похожем моменте.

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Оболонь» – «Динамо» – 0:2

Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен.

Момент с незасчитанным голом «Оболони»

Момент с засчитанным голом «Динамо»

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Владислав Ванат
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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No name
Та ні, подвійні стандарти він спортуа.
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+4
MrStepanovM .
що значить схожі моменти? це тупа маніпуляція
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+2
bolelschik
Оба гола нужно было засчитывать. Неизвестно, что делать с ВАР. Судья наверное исправит ошибку во втором тайме.
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+2
AndiM
Що ще чекати від рінаховських помийки. За те гол сєпара матвєєнка в усіх новинах називають "курйозним".
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-1
ss2000
Та не , це ж Динамо "(не Павелко)" в их сторону ошибок нет .
Ответить
-2
u6464u
обидва голи чисті , тільки  господарі клубів різні  в цьому і вся  різниця  .
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-2
василь бруховський
Нема офсайду ні там, ні там.
Ответить
-4
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