Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
До этого соперники «Динамо» забили в похожей ситуации
В пятницу, 4 августа, проходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».
На 20-й минуте Владислав Ванат оказался на правом углу вратарской «Оболони» и расстрелял правую девятку. Повтор показал, что офсайда не было. Интересно, что перед этим ВАР не засчитал гол «Оболони» в похожем моменте.
Украинская Премьер-лига. 2 тур
«Оболонь» – «Динамо» – 0:2
Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен.
Момент с незасчитанным голом «Оболони»
Момент с засчитанным голом «Динамо»
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