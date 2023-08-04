Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони

В пятницу, 4 августа, проходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».

На 20-й минуте Владислав Ванат оказался на правом углу вратарской «Оболони» и расстрелял правую девятку. Повтор показал, что офсайда не было. Интересно, что перед этим ВАР не засчитал гол «Оболони» в похожем моменте.

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Оболонь» – «Динамо» – 0:2

Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен.

Момент с незасчитанным голом «Оболони»

Момент с засчитанным голом «Динамо»