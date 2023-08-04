Украина. Первая лига04 августа 2023, 17:35 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Газиантеп арендовал форварда Металлиста с опцией выкупа
Брайан Риаскос продолжит карьеру в турецкой Суперлиге
04 августа 2023, 17:35 |
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28-летний колумбийский форвард «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в «Газиантепе».
Турецкий клуб объявил об аренде футболиста на один сезон. Также у «Газиантепа» будет опция выкупа Риаскоса.
Брайан Риаскос перешел в «Металлист» летом 2021 года из португальского «Насьоналя» за 600 тысяч евро. Провел за харьковскую команду 18 матчей, в которых отличился 6 голами и 3 ассистами.
Минувший сезон Риаскос на правах аренды провел в саудовском «Аль-Халидже» и португальском «Маритиму».
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