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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Газиантеп арендовал форварда Металлиста с опцией выкупа
Украина. Первая лига
04 августа 2023, 17:35 |
795
0

ОФИЦИАЛЬНО. Газиантеп арендовал форварда Металлиста с опцией выкупа

Брайан Риаскос продолжит карьеру в турецкой Суперлиге

04 августа 2023, 17:35 |
795
0
ОФИЦИАЛЬНО. Газиантеп арендовал форварда Металлиста с опцией выкупа
gaziantepfk.org. Брайан Риаскос

28-летний колумбийский форвард «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в «Газиантепе».

Турецкий клуб объявил об аренде футболиста на один сезон. Также у «Газиантепа» будет опция выкупа Риаскоса.

Брайан Риаскос перешел в «Металлист» летом 2021 года из португальского «Насьоналя» за 600 тысяч евро. Провел за харьковскую команду 18 матчей, в которых отличился 6 голами и 3 ассистами.

Минувший сезон Риаскос на правах аренды провел в саудовском «Аль-Халидже» и португальском «Маритиму».

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Брайан Риаскос Газиантеп Металлист Харьков трансферы
Источник ФК Газиантеп
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