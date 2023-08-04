ОФИЦИАЛЬНО. Газиантеп арендовал форварда Металлиста с опцией выкупа

28-летний колумбийский форвард «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в «Газиантепе».

Турецкий клуб объявил об аренде футболиста на один сезон. Также у «Газиантепа» будет опция выкупа Риаскоса.

Брайан Риаскос перешел в «Металлист» летом 2021 года из португальского «Насьоналя» за 600 тысяч евро. Провел за харьковскую команду 18 матчей, в которых отличился 6 голами и 3 ассистами.

Минувший сезон Риаскос на правах аренды провел в саудовском «Аль-Халидже» и португальском «Маритиму».