Известны судейские назначения на матчи 2-го тура УПЛ
Матч «Днепр-1» – «Полесье» рассудит Денис Шурман
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 2-го тура в УПЛ-2023/2024.
2 тур
04.08.2023
17.00. «Оболонь» – «Динамо». Киев. Стадион «Оболонь-Арена». Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая обл.). Арбитр VAR – Александр Омельченко (Славянск).
05.08.2023
15.00 «Минай» – «ЛНЗ». Минай. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Роман Блавацкий (Львов).
19.00 «Александрия» – «Металлист 1925». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы).
06.08.2023
15.00 «Днепр-1» – «Полесье». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Денис Шурман (Киевская обл.). Арбитр VAR – Деревинский (Хмельницкий).
17.00. «Заря» – «Кривбасс». Киев. Стадион «Левый берег». Арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).
17.00. «Колос» – «Черноморец». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков). Арбитр VAR – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
19.00 «Рух» – «Ворскла». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Виталий Романов (Днепр).
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