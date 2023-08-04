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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 16:30 | Обновлено 04 августа 2023, 16:39
1069
0

Луческу назвал стартовый состав на матч с Оболонью

Стартовый свисток прозвучит в 17:00

04 августа 2023, 16:30 | Обновлено 04 августа 2023, 16:39
1069
0
Луческу назвал стартовый состав на матч с Оболонью
ФК Динамо Киев

В пятницу, 4 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Динамо».

Стартовые составы:

«Оболонь»: Федоровский, Лукьянчук, Приймак, Черненко, Прокопенко, Слободян, Мединский, Вовкун, Мороз, Суханов, Тарануха.

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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Источник Sport.ua
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