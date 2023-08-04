Луческу назвал стартовый состав на матч с Оболонью

В пятницу, 4 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Динамо».

Стартовые составы:

«Оболонь»: Федоровский, Лукьянчук, Приймак, Черненко, Прокопенко, Слободян, Мединский, Вовкун, Мороз, Суханов, Тарануха.

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.