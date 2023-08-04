Украина. Премьер лига04 августа 2023, 16:30 | Обновлено 04 августа 2023, 16:39
1069
0
Луческу назвал стартовый состав на матч с Оболонью
Стартовый свисток прозвучит в 17:00
04 августа 2023, 16:30 | Обновлено 04 августа 2023, 16:39
1069
0
В пятницу, 4 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Динамо».
Стартовые составы:
«Оболонь»: Федоровский, Лукьянчук, Приймак, Черненко, Прокопенко, Слободян, Мединский, Вовкун, Мороз, Суханов, Тарануха.
«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2023, 23:23 15
Греческий «Арис» в ответном матче дома выиграл у команды «Арарат-Армения»
Футбол | 04 августа 2023, 13:34 2
16 победителей второго отборочного этапа узнали своих соперников
Теннис | 04.08.2023, 08:59
Теннис | 04.08.2023, 09:33
Футбол | 04.08.2023, 09:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2023, 21:58 127
03.08.2023, 12:13 6
03.08.2023, 10:48 4
03.08.2023, 22:03 9
03.08.2023, 06:39 5
02.08.2023, 22:43 24
03.08.2023, 08:18 7
Теннис