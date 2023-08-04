Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В 1/4 финала украинка сразится против американки Джессики Пегулы (№4 WTA). Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 3 раза, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Мєдисон Киз (№16 WTA) или победительницы встречи Мария Саккари (№9 WTA) – Лейла Фернандес (№88 WTA).

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