Нидерланды04 августа 2023, 11:40 |
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Проблема ставок. Букмекер отказался от размещения на футболке Утрехта
Теперь на рукаве будет QR-код в виде сердца
04 августа 2023, 11:40 |
192
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Букмекер Unibet добровольно отказался от размещения на футболке нидерландского футбольного клуба «Утрехт».
Теперь на рукаве будет QR-код в виде сердца, ведущий на сайт с соцпроектами города.
Недавно букмекер из Дании добровольно отказался размещать лого на футболке «Брондбю». Таким образом букмекерские конторы привлекают внимание к проблеме ставок на спорт, делая трендом рекламу осмысленных ставок.
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