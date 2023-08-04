Проблема ставок. Букмекер отказался от размещения на футболке Утрехта

Букмекер Unibet добровольно отказался от размещения на футболке нидерландского футбольного клуба «Утрехт».

Теперь на рукаве будет QR-код в виде сердца, ведущий на сайт с соцпроектами города.

Недавно букмекер из Дании добровольно отказался размещать лого на футболке «Брондбю». Таким образом букмекерские конторы привлекают внимание к проблеме ставок на спорт, делая трендом рекламу осмысленных ставок.