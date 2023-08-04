Микель АРТЕТА: «Гвардиола сказал мне: «Не сделаешь – надеру тебе зад»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о мотивации со стороны главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, когда получил предложение возглавить «канониров».

«Гвардиола действительно заботился обо мне с самого начала, с дня нашего знакомства. И с того дня я по-настоящему привязался к нему. Он взял меня в «Манчестер Сити», потому что увидел во мне человека, готового отдать за него свою жизнь.

Когда «Арсенал» предложил мне возглавить команду, я боялся, что не готов к этому. Шла середина сезона, а это была моя первая работа главным тренером. Гвардиола тогда пришел ко мне и сказал: «Ты готов. Если ты этого не сделаешь, я надеру тебе зад», – рассказал Артета.

41-летний Микель Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. До этого он работал в штабе «горожан» помощником Гвардиолы.