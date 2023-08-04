Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Гвардиола сказал мне: «Не сделаешь – надеру тебе зад»
Англия
04 августа 2023, 11:17 | Обновлено 04 августа 2023, 11:18
653
0

Микель АРТЕТА: «Гвардиола сказал мне: «Не сделаешь – надеру тебе зад»

Испанец – о взаимоотношениях с коллегой и соотечественником

04 августа 2023, 11:17 | Обновлено 04 августа 2023, 11:18
653
0
Микель АРТЕТА: «Гвардиола сказал мне: «Не сделаешь – надеру тебе зад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Микель Артета (справа)

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о мотивации со стороны главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, когда получил предложение возглавить «канониров».

«Гвардиола действительно заботился обо мне с самого начала, с дня нашего знакомства. И с того дня я по-настоящему привязался к нему. Он взял меня в «Манчестер Сити», потому что увидел во мне человека, готового отдать за него свою жизнь.

Когда «Арсенал» предложил мне возглавить команду, я боялся, что не готов к этому. Шла середина сезона, а это была моя первая работа главным тренером. Гвардиола тогда пришел ко мне и сказал: «Ты готов. Если ты этого не сделаешь, я надеру тебе зад», – рассказал Артета.

41-летний Микель Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. До этого он работал в штабе «горожан» помощником Гвардиолы.

По теме:
Медосмотр завтра. Гвардиол переходит в Манчестер Сити
Барселона согласовала контракт с Канселу
Снова без Жезуса. Форвард Арсенала пропустит старт сезона
Английская Премьер-лига Микель Артета Пеп Гвардиола Арсенал Лондон Манчестер Сити
Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Футбол | 03 августа 2023, 23:23 15
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

Греческий «Арис» в ответном матче дома выиграл у команды «Арарат-Армения»

Сборная Украины может провести в Чехии домашний матч отбора Евро-2024
Футбол | 04 августа 2023, 10:17 1
Сборная Украины может провести в Чехии домашний матч отбора Евро-2024
Сборная Украины может провести в Чехии домашний матч отбора Евро-2024

Изучаются варианты проведения игры с командой Северной Македонии

ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
Футбол | 03.08.2023, 22:03
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Футбол | 03.08.2023, 12:59
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
Теннис | 04.08.2023, 08:59
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
03.08.2023, 08:18 7
Теннис
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
02.08.2023, 12:32
Бокс
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
02.08.2023, 23:59 12
Футбол
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 9
Бокс
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
03.08.2023, 08:45
Футбол
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
03.08.2023, 21:20 3
Баскетбол
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
03.08.2023, 21:58 122
Футбол
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
02.08.2023, 17:20 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем