Динамо 5-й раз сыграет с командой из Греции на стадии плей-офф
Киевляне проходили греков во всех предыдущих случаях
Соперником «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций стал «Арис». Ранее киевляне четыре раза встречались с командами из Греции на стадии плей-офф и во всех случаях перевес был на стороне бело-синих. В общем же динамовцы провели с греческими клубами 10 матчей. 5 встреч они выиграли, 4 завершили вничью, 1 проиграли, 16 мячей забили, 8 пропустили. Что касается «Ариса», то желто-черные в единственном поединке с украинцами уступили в родных стенах «Колосу» со счетом 1:2 во втором раунде квалификации Лиги Европы-2020/21.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Динамо» против клубов из Греции в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
1975/76
|
КЧ
|
1/16
|
Олимпиакос
|
2:2 (г)
|
1:0 (д)
|
1976/77
|
КЧ
|
1/8
|
ПАОК
|
4:0 (д)
|
2:0 (г)
|
1998/99
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Панатинаикос
|
1:2 (г)
|
2:1 (д)
|
2017/18
|
ЛЕ
|
1/16
|
АЕК
|
1:1 (г)
|
0:0 (д)
|
2018/19
|
ЛЕ
|
1/16
|
Олимпиакос
|
2:2 (г)
|
1:0 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина сразится с американкой, которая обыгрывала ее в двух последних встречах
Важные события во всех видах спорта