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  4. Динамо 5-й раз сыграет с командой из Греции на стадии плей-офф
Лига конференций
04 августа 2023, 09:08 |
283
1

Динамо 5-й раз сыграет с командой из Греции на стадии плей-офф

Киевляне проходили греков во всех предыдущих случаях

04 августа 2023, 09:08 |
283
1
Динамо 5-й раз сыграет с командой из Греции на стадии плей-офф
ФК Динамо Киев

Соперником «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций стал «Арис». Ранее киевляне четыре раза встречались с командами из Греции на стадии плей-офф и во всех случаях перевес был на стороне бело-синих. В общем же динамовцы провели с греческими клубами 10 матчей. 5 встреч они выиграли, 4 завершили вничью, 1 проиграли, 16 мячей забили, 8 пропустили. Что касается «Ариса», то желто-черные в единственном поединке с украинцами уступили в родных стенах «Колосу» со счетом 1:2 во втором раунде квалификации Лиги Европы-2020/21.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» против клубов из Греции в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1975/76

КЧ

1/16

Олимпиакос

2:2 (г)

1:0 (д)

1976/77

КЧ

1/8

ПАОК

4:0 (д)

2:0 (г)

1998/99

ЛЧ

ГТ

Панатинаикос

1:2 (г)

2:1 (д)

2017/18

ЛЕ

1/16

АЕК

1:1 (г)

0:0 (д)

2018/19

ЛЕ

1/16

Олимпиакос

2:2 (г)

1:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.

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Источник Sport.ua
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