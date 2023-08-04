Динамо 5-й раз сыграет с командой из Греции на стадии плей-офф

Соперником «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций стал «Арис». Ранее киевляне четыре раза встречались с командами из Греции на стадии плей-офф и во всех случаях перевес был на стороне бело-синих. В общем же динамовцы провели с греческими клубами 10 матчей. 5 встреч они выиграли, 4 завершили вничью, 1 проиграли, 16 мячей забили, 8 пропустили. Что касается «Ариса», то желто-черные в единственном поединке с украинцами уступили в родных стенах «Колосу» со счетом 1:2 во втором раунде квалификации Лиги Европы-2020/21.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» против клубов из Греции в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1975/76 КЧ 1/16 Олимпиакос 2:2 (г) 1:0 (д) 1976/77 КЧ 1/8 ПАОК 4:0 (д) 2:0 (г) 1998/99 ЛЧ ГТ Панатинаикос 1:2 (г) 2:1 (д) 2017/18 ЛЕ 1/16 АЕК 1:1 (г) 0:0 (д) 2018/19 ЛЕ 1/16 Олимпиакос 2:2 (г) 1:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.