СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа

В пятницу, 4 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Оболонь – Динамо Киев

9.40 – 6.00 – 1.29

20:30 Бургос – Осасуна

3.34 – 3.28 – 2.22

21:30 Кадис – Кордоба

1.46 – 5.15 – 8.00

ТЕННИС

19:00 Джессика Пегула – Элина Свитолина

1.60 – 2.35

22:30 Людмила Самсонова – Марта Костюк

1.63 – 2.29