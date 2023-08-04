Другие новости04 августа 2023, 08:30 | Обновлено 04 августа 2023, 08:36
78
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа
Важные события во всех видах спорта
04 августа 2023, 08:30 | Обновлено 04 августа 2023, 08:36
78
0
В пятницу, 4 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Оболонь – Динамо Киев
20:30 Бургос – Осасуна
21:30 Кадис – Кордоба
ТЕННИС
19:00 Джессика Пегула – Элина Свитолина
22:30 Людмила Самсонова – Марта Костюк
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2023, 12:59 11
Артем Бенедюк, Артем Слесар и Игорь Горбач следующий сезон проведут в луганском клубе
Футбол | 03 августа 2023, 22:03 8
Португалец отличился на 87-й минуте матча против команды Замалек
Футбол | 04.08.2023, 07:10
Футбол | 04.08.2023, 01:20
Футбол | 03.08.2023, 21:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.08.2023, 19:00 202
02.08.2023, 21:59 5
03.08.2023, 12:13 6
02.08.2023, 13:49 9
02.08.2023, 12:59 4
03.08.2023, 23:59 5
03.08.2023, 19:10 22
02.08.2023, 14:31 25