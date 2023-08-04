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04 августа 2023, 08:30 | Обновлено 04 августа 2023, 08:36
78
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа

Важные события во всех видах спорта

04 августа 2023, 08:30 | Обновлено 04 августа 2023, 08:36
78
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа
ФК Динамо Киев

В пятницу, 4 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Оболонь – Динамо Киев

Favbet 9.40 – 6.00 – 1.29

20:30 Бургос – Осасуна

Favbet 3.34 – 3.28 – 2.22

21:30 Кадис – Кордоба

Favbet 1.46 – 5.15 – 8.00

ТЕННИС

19:00 Джессика Пегула – Элина Свитолина

Favbet 1.60 – 2.35

22:30 Людмила Самсонова – Марта Костюк

Favbet 1.63 – 2.29

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Источник Sport.ua
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