Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лучший тренер Украины – Петраков»
Защитник криворожского «Кривбасса» ответил на вопросы клубной пресс-службы
Защитник криворожского «Кривбасса» Данило Бескоровайный дал краткие ответы на вопросы в рамках нового клубного видеопроекта «10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ» на официальной странице клуба в Ютубе.
- Лучший игрок всех времен?
- Криштиану Роналду.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- «Манчестер Юнайтед».
- Тренер номер один в мире?
- Алекс Фергюсон.
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- Стадион «Металлург» в Кривом Роге.
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Димитри Пайет из «Марселя».
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Книга «Дисциплина - это свобода».
- Лучшее восстановление после матча?
- Побыть вместе с семьей.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- «Кривбасс» Кривой Рог.
- Твоя футбольная мечта?
- Попасть с «Кривбассом» в Лигу чемпионов.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Уважаю всех тренеров, с которыми работал, но здесь отвечу - это Александр Васильевич Петраков, – сказал Бескоровайный.
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