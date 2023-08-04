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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 04:44 | Обновлено 04 августа 2023, 04:46
214
0

Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лучший тренер Украины – Петраков»

Защитник криворожского «Кривбасса» ответил на вопросы клубной пресс-службы

04 августа 2023, 04:44 | Обновлено 04 августа 2023, 04:46
214
0
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лучший тренер Украины – Петраков»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Защитник криворожского «Кривбасса» Данило Бескоровайный дал краткие ответы на вопросы в рамках нового клубного видеопроекта «10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ» на официальной странице клуба в Ютубе.

- Лучший игрок всех времен?

- Криштиану Роналду.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- «Манчестер Юнайтед».

- Тренер номер один в мире?

- Алекс Фергюсон.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- Стадион «Металлург» в Кривом Роге.

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Димитри Пайет из «Марселя».

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Книга «Дисциплина - это свобода».

- Лучшее восстановление после матча?

- Побыть вместе с семьей.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- «Кривбасс» Кривой Рог.

- Твоя футбольная мечта?

- Попасть с «Кривбассом» в Лигу чемпионов.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Уважаю всех тренеров, с которыми работал, но здесь отвечу - это Александр Васильевич Петраков, – сказал Бескоровайный.

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Даниил Бескоровайный Александр Петраков Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
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