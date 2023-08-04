Медиа-менеджер Миная: «Выбрали путь популяризации»

Медиа-менеджер «Миная» Мирослав Небесник объяснил, почему клуб хочет выйти из телепула 12 команд и перейти на платформу УПЛ-ТВ.

– Мирослав, ФК «Минай» выходит из телепула?

– Мы присоединяемся к другому телепулу. Выходим из того, где остается 11 команд. Решение принято выходить сейчас на YouTube-канале УПЛ-ТВ, параллельно на телеканалах Суспильне-региональном и кабельном канале Спорт-1.

– Это именно тот проект УПЛ-ТВ, который продвигает ФК «Рух»?

– Да.

– На старте сезона руховское УПЛ-ТВ критиковали за качество картинки.

– Дайте немного времени. Дайте исправить все ошибки в стартовом туре.

– В чем видите преимущества «стенд-элоун»?

– Мы долго сомневались. Выбрали в большей степени путь популяризации. Клубы все равно будут оплачивать из своего кошелька производство трансляций, так зачем себя ограничивать закрытыми платформами? Лучше в таком случае популяризировать свой клуб там, где нас смогут все смотреть.

– Какие преимущества для «Миная»?

– Чем больше аудитория, тем больше можно привлечь партнеров трансляций. Партнеры приходят туда, где есть охват. На каналах – кабельных, доступных в Т2 (цифровое – Суспильне и плюс YouTube ‒ охват будет значительно больше, и возможность привлечь партнеров – больше. И вероятность того, что затраты на производство компенсируются – больше.

Еще один аспект. Megogo категорически против партнера-производителя трансляций, с которым мы договорились. Экономический аспект здесь на первом месте.

– Вы хотели бы привлекать больше партнеров сейчас?

– Да, конечно, YouTube дает такой случай. YouTube – это доступная информация, которую может увидеть каждый. И отказываться от этого – глупо. Мы пытались добиться с коллегами (другими ФК) консенсуса. Но большинство приняли решение в пользу телепула на Megogo. Это более обеспеченные клубы, которые могут себе позволить идти в «минус». Мы себе это позволить не можем.

– Ваши партнеры трансляций смогут размещать рекламные ролики?

– Да, и Суспильне и Спорт-1 на это согласились. Megogo тоже намеревались продавать рекламу, но для трансляции на ОТТ-платформы, а они менее доступны. Которые, вдобавок, впоследствии могут стать платными для потребителя. Возможно даже в течение сезона, если так решат. То есть будут ставить еще один шлагбаум для зрителя.

– Megogo брало на себя какие-то расходы?

– Нет, они просто были одной из платформ, которая брала на себя размещение оплаченного клубами контента. Чуть-чуть некорректно с их стороны диктовать клубам условия. Но они так видели это партнерство.

Мы думали, что в таком кризисном сезоне, когда все пытаются не потерять то, что у нас осталось, можно было бы пойти на встречу друг другу. Но… не ушли. Никакой финансовой помощи Megogo не дают клубам. Но диктуют условия, на которых могут разместить трансляцию.

– Уточним: Вы сами оплачиваете бродкастер (производитель трансляции), но они хотят влиять на выбор бродкастера?

– Именно так. Наш бродкастер, НАЖИВО TV, работает также с Карпатами, в прошлом сезоне он снимал стыковые матчи Вереса. Кажется, этого достаточно, чтобы понимать, что бродкастер серьезн и имеет опыт.

Телепул из оставшихся одиннадцати клубов работают только с определенными бродкастерами, отвечающими их требованиям. А для Ужгорода у них самый большой ценник по логистике. Для нас производство трансляции было бы дороже, чем для команды из Киева или из центра Украины. Это также влияет на окупаемость.

Бродкастер, который мы выбрали, больше соответствует соотношению цена/качество. Так почему мы должны сейчас слушать, что одна (!) из платформ диктует?

– Вы планируете, кроме трансляций, делать предматчевые, послематчные студии?

– Да. Все будет по стандарту, который «Рух» использовал в организации первой трансляции сезона. Коллектив УПЛ-ТВ приедет к нам на поединок, они будут вести студии – предматчевую и послематчевую. Трансляция будет завершена.

– То есть вы примете во внимание те недостатки, которые имела трансляция «Руха» в первом туре?

– Да, «Рух» уже комментировал эту ситуацию. Надеемся, что ни на нашем матче, ни на матче «руха» этого уже не повторится. Не придется снова извиняться перед болельщиками. Повторение ошибок может ударить по имиджу проекта УПЛ-ТВ.

– Какого объема может быть аудитория матчей «Миная»?

– Увидим эти цифры в YouTube. На Спорт-1 можно увидеть цифры. На Суспильном – сложнее. Это нужно заказать специальную экспертизу. Но это будет в разы больше – потому что Т2 есть Т2. Как говорят некоторые владельцы клубов – «бабушки и дедушки» смогут увидеть нас.

Мы заботимся о каждом болельщике. Благодаря Суспильному, сможем показать и для сельских районов, это безусловный плюс. Это будет крутой бонус. Но не главный фактор.

– Суспильне – это будут региональные каналы?

– Да, в каждом регионе есть свое Суспильне – Ужгород, Киев, Черкассы и т.д. Он доступен в любом городе в любой сети. И в ОТТ. Итак, мы все равно будем и на Megogo, как бы они ни ставили нам палки в колеса. Просто нас не выведут в качестве иконки отдельного матча в разделе «спорт». Но если на Megogo выбрать канал Суспильне, то матч можно посмотреть там.

Эта площадка (УПЛ-ТВ) будет абсолютно везде. Поэтому стратегия такова, что рекламодатель будет обращать на это внимание.

– Об этом уже есть договоренность?

– Уже есть переговоры. Мы бы просто так не пошли в этот проект, – сказал Небесник.