Роберто Сольдадо завершил профессиональную карьеру

38-летний форвард испанского «Леванте» Роберто Сольдадо объявил о завершении карьеры футболиста. Она длилась двадцать один год, за это время игрок провел 601 матч и забил 215 голов.

«Я должен сказать вам одну вещь: сегодня я поставил крест на 21 году карьеры, и этим я положил конец мечте, о которой я никогда не думал, что она сбудется, и тем более, что она продлится так долго. Спасибо товарищам по команде, друзьям, семье, тренерам и болельщикам, сопровождавшим меня в этом путешествии. До встречи навсегда», – цитирует Сольдадо испанская Marca.

За карьеру воспитанник мадридского «Реала», кроме «сливочных», с которым становился чемпионами Испании в сезоне 2007/2008, играл за испанские «Осасуну», «Хетафе», «Валенсию», «Вильярреал», Леванте», английский «Тоттенхэм» и турецкий «Фенербахче».