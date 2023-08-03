Дебют Коноплянки. ЧФР Клуж пропустил на 90+4-й и выбыл из еврокубков

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка дебютировал за румынскую команду ЧФР Клуж.

Вингер вышел на замену на 75-й минуте ответного матча 2-го раунда Лиги конференций с турецкой командой «Адана Демирспор».

Дебют вышел неудачным. Румынский ЧФР Клуж пропустил на 90+4 минуте, проиграл матч (1:2) и выбыл из еврокубков (первая игра – 1:1).

Лига конференций 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответный матч, 3 августа

Адана Демирспор (Турция) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:1

Голы: Акинтола, 43, Ндиайе, 90+4 – Могош, 68

Первый матч – 1:1