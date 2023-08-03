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Лига конференций
Проходит дальше Адана Демирспор
03.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
ЧФР Клуж
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Лига конференций
03 августа 2023, 23:40 | Обновлено 03 августа 2023, 23:46
414
2

Дебют Коноплянки. ЧФР Клуж пропустил на 90+4-й и выбыл из еврокубков

Украинский вингер вышел на замену на 75-й минуте игры ЛК с Адана Демирспор

03 августа 2023, 23:40 | Обновлено 03 августа 2023, 23:46
414
2
Дебют Коноплянки. ЧФР Клуж пропустил на 90+4-й и выбыл из еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка дебютировал за румынскую команду ЧФР Клуж.

Вингер вышел на замену на 75-й минуте ответного матча 2-го раунда Лиги конференций с турецкой командой «Адана Демирспор».

Дебют вышел неудачным. Румынский ЧФР Клуж пропустил на 90+4 минуте, проиграл матч (1:2) и выбыл из еврокубков (первая игра – 1:1).

Лига конференций 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответный матч, 3 августа

Адана Демирспор (Турция) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:1

Голы: Акинтола, 43, Ндиайе, 90+4 – Могош, 68

Первый матч – 1:1

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Лига конференций Адана Демирспор ЧФР Клуж Евгений Коноплянка дебют
Источник Sport.ua
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EGOS
купили, млять, талісмана...то напевно цей талісман не встиг за гравцем, який забив гол
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Ден Денис
фото четко подібране
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0
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Теннис
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