Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

Определен соперник киевского Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

Греческий «Арис» в ответном матче дома выиграл у команды «Арарат-Армения» (1:0) и вышел в Q3 (первая игра – 1:1).

Единственный в матче гол на 80-й минуте забил бразильский защитник Фабиано.

Матчи между «Арисом» и «Динамо» пройдут 10 августа (в Салониках) и 17 августа (на условно домашней арене для киевлян).

Лига конференций 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответный матч, 3 августа

Арис Салоники (Греция) – Арарат-Армения (Армения) – 1:0

Гол: Фабиано, 80

Первый матч – 1:1