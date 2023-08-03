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Лига конференций
Проходит дальше Арис Салоники
03.08.2023 21:15 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 0
Арарат-Армения
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Лига конференций
03 августа 2023, 23:23 | Обновлено 03 августа 2023, 23:44
2813
5

Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

Греческий «Арис» в ответном матче дома выиграл у команды «Арарат-Армения»

03 августа 2023, 23:23 | Обновлено 03 августа 2023, 23:44
2813
5
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Определен соперник киевского Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

Греческий «Арис» в ответном матче дома выиграл у команды «Арарат-Армения» (1:0) и вышел в Q3 (первая игра – 1:1).

Единственный в матче гол на 80-й минуте забил бразильский защитник Фабиано.

Матчи между «Арисом» и «Динамо» пройдут 10 августа (в Салониках) и 17 августа (на условно домашней арене для киевлян).

Лига конференций 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответный матч, 3 августа

Арис Салоники (Греция) – Арарат-Армения (Армения) – 1:0

Гол: Фабиано, 80

Первый матч – 1:1

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Лига конференций Динамо Киев Арис Салоники Арарат-Армения статистические расклады
Источник Sport.ua
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Tom😼
Вже грали 16 липня цього року
Динамо 4 м'ячі забили Арісу
Тепер знову, тількі вже у ЛК
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+1
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dadlismit
Этот Арис чем-то кипрский АЕК напоминает. Состав команды - солянка из легионеров, а греков в составе практически нет 
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0
Tom😼
Навіть Колос у Аріса 2:1 вигравали у 2020 році євроліга
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0
Andrey_1992
якщо Динамо не пройде Аріс, то Луческу одразу нах з команди потрібно гнати
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-1
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