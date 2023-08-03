Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Греческий «Арис» в ответном матче дома выиграл у команды «Арарат-Армения»
Определен соперник киевского Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.
Греческий «Арис» в ответном матче дома выиграл у команды «Арарат-Армения» (1:0) и вышел в Q3 (первая игра – 1:1).
Единственный в матче гол на 80-й минуте забил бразильский защитник Фабиано.
Матчи между «Арисом» и «Динамо» пройдут 10 августа (в Салониках) и 17 августа (на условно домашней арене для киевлян).
Лига конференций 2023/24
2-й раунд квалификации. Ответный матч, 3 августа
Арис Салоники (Греция) – Арарат-Армения (Армения) – 1:0
Гол: Фабиано, 80
Первый матч – 1:1
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