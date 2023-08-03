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  4. ВИДЕО. Руслан Степанюк сравнял счет в двухматчевом противостоянии с Дилой
Лига конференций
03 августа 2023, 21:41 | Обновлено 03 августа 2023, 21:46
567
0

ВИДЕО. Руслан Степанюк сравнял счет в двухматчевом противостоянии с Дилой

Полтавская Ворскла уравняла ситуацию на 74-й минуте

03 августа 2023, 21:41 | Обновлено 03 августа 2023, 21:46
567
0
ВИДЕО. Руслан Степанюк сравнял счет в двухматчевом противостоянии с Дилой
ФК Ворскла

В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».

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Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.

На 74-й минуте Руслан Степанюк опередил защитников и забил гол (1:2), сравняв счет по сумме двух матчей с Дилой.

ГОЛ! 2:1. Руслан Степанюк, 74 мин.

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Дила Гори Ворскла Полтава видео голов и обзор Лига конференций Дила - Ворскла Руслан Степанюк
Источник Sport.ua
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