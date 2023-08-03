ВИДЕО. Руслан Степанюк сравнял счет в двухматчевом противостоянии с Дилой
Полтавская Ворскла уравняла ситуацию на 74-й минуте
В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».
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Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.
На 74-й минуте Руслан Степанюк опередил защитников и забил гол (1:2), сравняв счет по сумме двух матчей с Дилой.
ГОЛ! 2:1. Руслан Степанюк, 74 мин.
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