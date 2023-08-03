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Лига конференций
03 августа 2023, 21:32 | Обновлено 03 августа 2023, 21:41
354
0

ВИДЕО. Украинец Ковталюк вывел Дилу вперед по сумме двух матчей с Ворсклой

Неприятность поджидала полтавский клуб на 71-й минуте

03 августа 2023, 21:32 | Обновлено 03 августа 2023, 21:41
354
0
ВИДЕО. Украинец Ковталюк вывел Дилу вперед по сумме двух матчей с Ворсклой
ФК Ворскла

В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».

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Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.

На 71-й минуте украинец Николай Ковталюк получил пас вперед, пробив мимо голкипера (2:0) и вывел Дилу вперед по сумме двух матчей с Ворсклой.

ГОЛ! 2:0. Николай Ковталюк, 71 мин.

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Дила Гори Ворскла Полтава видео голов и обзор Лига конференций Дила - Ворскла Николай Ковталюк
Источник Sport.ua
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