ВИДЕО. Украинец Ковталюк вывел Дилу вперед по сумме двух матчей с Ворсклой
Неприятность поджидала полтавский клуб на 71-й минуте
В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».
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Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.
На 71-й минуте украинец Николай Ковталюк получил пас вперед, пробив мимо голкипера (2:0) и вывел Дилу вперед по сумме двух матчей с Ворсклой.
ГОЛ! 2:0. Николай Ковталюк, 71 мин.
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