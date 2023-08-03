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Лига конференций
03 августа 2023, 21:24 | Обновлено 03 августа 2023, 21:58
41
0

Фелипе Родригес получил травму в матче Ворсклы в Грузии и был заменен

Легионера заменил Андрей Бацула

03 августа 2023, 21:24 | Обновлено 03 августа 2023, 21:58
41
0
Фелипе Родригес получил травму в матче Ворсклы в Грузии и был заменен

В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».

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Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.

Перед тем у ворсклян Фелипе Родригес получил травму и покинул поле на 36-й минуте, его заменил Андрей Бацула.

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Дила Гори Ворскла Полтава видео голов и обзор Лига конференций Дила - Ворскла Фелипе Родригес Андрей Бацула
Источник Sport.ua
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