Лига конференций03 августа 2023, 21:24 | Обновлено 03 августа 2023, 21:58
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Фелипе Родригес получил травму в матче Ворсклы в Грузии и был заменен
Легионера заменил Андрей Бацула
03 августа 2023, 21:24 | Обновлено 03 августа 2023, 21:58
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В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».
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Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.
Перед тем у ворсклян Фелипе Родригес получил травму и покинул поле на 36-й минуте, его заменил Андрей Бацула.
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