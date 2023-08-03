ВИДЕО. Куда вышел Исенко? Ворскла пропустила от Дилы гол в раздевалку
Отар Парулава на 45-й минуте сравнял счет по сумме двух матчей ЛК
В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».
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Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.
Ворскла пропустила гол в раздевалку. Голкипер Павел Исенко вышел на перехват и не успел вернуться в ворота. В суматохе мяч попал в перекладину, после чего Отар Парулава добил его в сетку.
Перед тем у ворсклян Фелипе Родригес получил травму и покинул поле на 36-й минуте, его заменил Андрей Бацула.
ГОЛ! 1:0. Отар Парулава, 45 мин.
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