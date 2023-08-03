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  4. ВИДЕО. Куда вышел Исенко? Ворскла пропустила от Дилы гол в раздевалку
Лига конференций
03 августа 2023, 20:55 | Обновлено 03 августа 2023, 21:01
2700
3

ВИДЕО. Куда вышел Исенко? Ворскла пропустила от Дилы гол в раздевалку

Отар Парулава на 45-й минуте сравнял счет по сумме двух матчей ЛК

03 августа 2023, 20:55 | Обновлено 03 августа 2023, 21:01
2700
3
ВИДЕО. Куда вышел Исенко? Ворскла пропустила от Дилы гол в раздевалку
ФК Ворскла

В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет с грузинской «Дилой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.

Ворскла пропустила гол в раздевалку. Голкипер Павел Исенко вышел на перехват и не успел вернуться в ворота. В суматохе мяч попал в перекладину, после чего Отар Парулава добил его в сетку.

Перед тем у ворсклян Фелипе Родригес получил травму и покинул поле на 36-й минуте, его заменил Андрей Бацула.

ГОЛ! 1:0. Отар Парулава, 45 мин.

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Дила Гори Ворскла Полтава Лига конференций Дила - Ворскла видео голов и обзор Отар Парулава Павел Исенко
Источник Sport.ua
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Gargantua
Павло, де ж ти гуляв? (с)
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+3
romario1501
Збігав за пивом , як колись казали )
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+2
Michael Savchyn
у Ворскли воротар два голи мав закрити
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0
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