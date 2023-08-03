Украина. Премьер лига03 августа 2023, 19:53 | Обновлено 03 августа 2023, 21:00
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Источник: Колос подпишет экс-форварда Ворсклы
Лукас Ранжел вернется в УПЛ
03 августа 2023, 19:53 | Обновлено 03 августа 2023, 21:00
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«Колос» в ближайшее время усилит атаку 28-летним бразильским форвардом Лукасом Ранжелом. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Он перейдет в «Колос» на правах свободного агента. Его контракт с «Ригой» истек 1 августа.
Ранее Ранжел уже выступал в УПЛ в 2021 – 2022 годах и покинул клуб после начала полномасштабного вторжения россии.
В составе «Риги» в прошлом сезоне провел 22 матча и забил 5 голов.
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Комментарии 1
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жаль что не в Ворсклу назад. очень хороший форвард.
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