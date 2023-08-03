Источник: Колос подпишет экс-форварда Ворсклы

«Колос» в ближайшее время усилит атаку 28-летним бразильским форвардом Лукасом Ранжелом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Он перейдет в «Колос» на правах свободного агента. Его контракт с «Ригой» истек 1 августа.

Ранее Ранжел уже выступал в УПЛ в 2021 – 2022 годах и покинул клуб после начала полномасштабного вторжения россии.

В составе «Риги» в прошлом сезоне провел 22 матча и забил 5 голов.