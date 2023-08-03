Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Колос подпишет экс-форварда Ворсклы
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 19:53 | Обновлено 03 августа 2023, 21:00
1044
1

Источник: Колос подпишет экс-форварда Ворсклы

Лукас Ранжел вернется в УПЛ

03 августа 2023, 19:53 | Обновлено 03 августа 2023, 21:00
1044
1
Источник: Колос подпишет экс-форварда Ворсклы
ФК Ворскла. Лукас Рангел

«Колос» в ближайшее время усилит атаку 28-летним бразильским форвардом Лукасом Ранжелом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Он перейдет в «Колос» на правах свободного агента. Его контракт с «Ригой» истек 1 августа.

Ранее Ранжел уже выступал в УПЛ в 2021 – 2022 годах и покинул клуб после начала полномасштабного вторжения россии.

В составе «Риги» в прошлом сезоне провел 22 матча и забил 5 голов.

По теме:
ВИДЕО. Куда вышел Исенко? Ворскла пропустила от Дилы гол в раздевалку
Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером
Дила – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лукас Рангел Колос Ковалевка свободный агент трансферы УПЛ Рига Ворскла Полтава трансферы ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Теннис | 02 августа 2023, 22:43 31
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США

Элина пробилась в 1/4 финала соревнований в Вашингтоне

«Разве Кучер виноват?». В Днепре-1 рассказали о ситуации с тренером
Футбол | 03 августа 2023, 17:11 17
«Разве Кучер виноват?». В Днепре-1 рассказали о ситуации с тренером
«Разве Кучер виноват?». В Днепре-1 рассказали о ситуации с тренером

Пока клуб не планирует менять наставника

САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
Футбол | 02.08.2023, 21:59
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Футбол | 03.08.2023, 08:45
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Кривбасс ищет варианты с арендой или выкупом для трех игроков
Футбол | 03.08.2023, 16:59
Кривбасс ищет варианты с арендой или выкупом для трех игроков
Кривбасс ищет варианты с арендой или выкупом для трех игроков
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
жаль что не в Ворсклу назад. очень хороший форвард.
Ответить
+5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
02.08.2023, 17:20 12
Футбол
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
02.08.2023, 23:20
Теннис
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
01.08.2023, 20:32 1
Теннис
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
01.08.2023, 16:44 35
Футбол
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 8
Бокс
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
03.08.2023, 10:48 4
Теннис
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
01.08.2023, 22:29 40
Футбол
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
03.08.2023, 11:32 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем