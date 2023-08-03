Англия03 августа 2023, 17:28 | Обновлено 03 августа 2023, 17:44
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Конкурент для Кепы. Челси покупает вратаря Брайтона
Роберт Санчес перейдет в Челси
03 августа 2023, 17:28 | Обновлено 03 августа 2023, 17:44
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«Челси» согласовал с «Брайтоном» трансфер вратаря Роберта Санчеса, который должен стать конкурентом для основного кипера Синих Кепы Аррисабалаги.
Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов + 5 миллионов возможных бонусов. 25-летний Санчес в прошлом сезоне провел 25 матчей.
Переход игрока не связан с переговорами между клубами по поводу хавбека Мойеса Кайседо. В «Челси» уверены, что им удастся подписать и этого игрока «Брайтона».
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