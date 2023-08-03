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Англия
03 августа 2023, 17:28 | Обновлено 03 августа 2023, 17:44
268
2

Конкурент для Кепы. Челси покупает вратаря Брайтона

Роберт Санчес перейдет в Челси

03 августа 2023, 17:28 | Обновлено 03 августа 2023, 17:44
268
2
Конкурент для Кепы. Челси покупает вратаря Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Санчес

«Челси» согласовал с «Брайтоном» трансфер вратаря Роберта Санчеса, который должен стать конкурентом для основного кипера Синих Кепы Аррисабалаги.

Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов + 5 миллионов возможных бонусов. 25-летний Санчес в прошлом сезоне провел 25 матчей.

Переход игрока не связан с переговорами между клубами по поводу хавбека Мойеса Кайседо. В «Челси» уверены, что им удастся подписать и этого игрока «Брайтона».

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Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
25 млн за не основного вратаря из середняка... Челси в своем репертуаре
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Олег Скудный
Конкурент для кепи. А що таке кепа,  дебіли? А може для Кепи?
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