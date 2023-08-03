Конкурент для Кепы. Челси покупает вратаря Брайтона

«Челси» согласовал с «Брайтоном» трансфер вратаря Роберта Санчеса, который должен стать конкурентом для основного кипера Синих Кепы Аррисабалаги.

Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов + 5 миллионов возможных бонусов. 25-летний Санчес в прошлом сезоне провел 25 матчей.

Переход игрока не связан с переговорами между клубами по поводу хавбека Мойеса Кайседо. В «Челси» уверены, что им удастся подписать и этого игрока «Брайтона».