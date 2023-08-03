«Разве Кучер виноват?». В Днепре-1 рассказали о ситуации с тренером

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о том, что клуб сейчас не планирует увольнять наставника Александра Кучера после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

«Получили большой опыт противостояния в Лиге чемпионов. Кто виноват, что вратарь сделал 5-7 шагов назад, а Адамюк сыграл... Разве Кучер в этом виноват? Мы видим, как Кучер старается, так что не спешим».

«Кредит доверия не исчерпан, впереди «Полесье» и «Славия». Пока ничего менять не будем», – сказал Фридман.

В квалификации Лиги Европы команда сыграет против «Славии».