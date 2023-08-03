Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Разве Кучер виноват?». В Днепре-1 рассказали о ситуации с тренером
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 17:11 |
1422
9

«Разве Кучер виноват?». В Днепре-1 рассказали о ситуации с тренером

Пока клуб не планирует менять наставника

03 августа 2023, 17:11 |
1422
9
«Разве Кучер виноват?». В Днепре-1 рассказали о ситуации с тренером
ФК Днепр-1. Александр Кучер

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о том, что клуб сейчас не планирует увольнять наставника Александра Кучера после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

«Получили большой опыт противостояния в Лиге чемпионов. Кто виноват, что вратарь сделал 5-7 шагов назад, а Адамюк сыграл... Разве Кучер в этом виноват? Мы видим, как Кучер старается, так что не спешим».

«Кредит доверия не исчерпан, впереди «Полесье» и «Славия». Пока ничего менять не будем», – сказал Фридман.

В квалификации Лиги Европы команда сыграет против «Славии».

По теме:
Кривбасс ищет варианты с арендой или выкупом для трех игроков
Александр НАЗАРЕНКО: «Полесье может попасть в топ-5 УПЛ, но будет тяжело»
«Чуть больше денег». Минай рассматривает предложения по Твердохлебу
Вячеслав Фридман Днепр-1 Александр Кучер чемпионат Украины по футболу
Источник Футбол TIME
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
Футбол | 02 августа 2023, 23:59 11
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»

Во встрече между «Вересом» и «Шахтером» (1:1) гости забили курьезный гол

8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Теннис | 02 августа 2023, 22:43 31
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США

Элина пробилась в 1/4 финала соревнований в Вашингтоне

ЮКСА собирается подписать сразу четырех бразильцев
Футбол | 03.08.2023, 15:12
ЮКСА собирается подписать сразу четырех бразильцев
ЮКСА собирается подписать сразу четырех бразильцев
Холанд на минималках. Почему МЮ решил купить Хойлунда, а не Кейна
Футбол | 03.08.2023, 11:19
Холанд на минималках. Почему МЮ решил купить Хойлунда, а не Кейна
Холанд на минималках. Почему МЮ решил купить Хойлунда, а не Кейна
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
Футбол | 02.08.2023, 21:59
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
А в нас сценарій кожен рік одине і теж.Спочатку команди провалюють трансферну підготовку до еврокубків потім як завжди провалюють підготовку самої команди до еврокубків,Тобто як що повезе перший етап вигризаємо бо бігає стадо не розуміючи що робити,ну то було до війни зараз вже на перших стадіях перша гра команди ніякі.Потім пресуха тренера і слова ну ми готувалися, але початок сезону команда ще не готова.І так виліт і знову боротьба за місьця в таблиці ,і потім новий сезон і все с початку по колу.І так кожен рік як під копірку.Таке враження що наші тренера хворі дебілізмом і не розуміють що треба з цим щось робити що треба форсувати підготовку команд особливо які грають в єврозоні,також потрібно щось робити зі схемою календаря.
В чому винен Кучер? В провальній підготовці команди до сезону і провальній першій грі.На що боротися за ЛЧ якщо ви не спроможні навіть зіграти першу гру?Ви виходите в еврокубки мотивація повина бути захмарною тим паче в наших клубів зараз.Проблеми Лніпра-1 почалися ще до завершення того чемпіонату ігор так за 10 ,і зараз команда це блідна тінь навіть Дніпра -1 того часу.Питання трансферів не належить Кучеру це розуміння ,але команда не грає і не підготовлена взагалі .І кожен рік одна і таж відмазка  не підготовлені ,та не готові ,та ті команди мають більше досвіду і інша маячня.Коли в наших клубах з'являться яйця і бажання битися і вигризати поєдинки?Програєте кажіть прямо ми лайно грати не вміємо зробили що можемо.Не кажіть дичину про не готові і нішу фігню.Кажіть правду ми дно ми не вміємо і питань не буде.
Ответить
+1
MykhailoOstapovych
Не треба було переносити гру 1-го туру Ворскла -Дніпро1.  Можна було зіграти 20 липня в Ужгороді... До прикладу...
Ответить
+1
Gargantua
получается виноваты Красников подписавший Валефа, и Русол, подписавший Волынца.
Ответить
+1
анDрей
Отправьте того волынца назад в коваливку
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
AleksDnipro
Так, це гравці просто тупі. А тренер що? Він не винен. Він же каже їм добре і правильно грати, а вони не можуть. (c)
Ответить
0
alex55
удачи
Ответить
0
Вася Пупкин
Ну значить після Славії.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
01.08.2023, 22:29 40
Футбол
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
01.08.2023, 18:45 10
Футбол
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
01.08.2023, 16:44 35
Футбол
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
02.08.2023, 09:00 1
Другие виды
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
03.08.2023, 08:18 5
Теннис
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
03.08.2023, 06:39 4
Футбол
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
01.08.2023, 17:41
Бокс
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
02.08.2023, 23:20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем