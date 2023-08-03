«Разве Кучер виноват?». В Днепре-1 рассказали о ситуации с тренером
Пока клуб не планирует менять наставника
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о том, что клуб сейчас не планирует увольнять наставника Александра Кучера после вылета из квалификации Лиги чемпионов.
«Получили большой опыт противостояния в Лиге чемпионов. Кто виноват, что вратарь сделал 5-7 шагов назад, а Адамюк сыграл... Разве Кучер в этом виноват? Мы видим, как Кучер старается, так что не спешим».
«Кредит доверия не исчерпан, впереди «Полесье» и «Славия». Пока ничего менять не будем», – сказал Фридман.
В квалификации Лиги Европы команда сыграет против «Славии».
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В чому винен Кучер? В провальній підготовці команди до сезону і провальній першій грі.На що боротися за ЛЧ якщо ви не спроможні навіть зіграти першу гру?Ви виходите в еврокубки мотивація повина бути захмарною тим паче в наших клубів зараз.Проблеми Лніпра-1 почалися ще до завершення того чемпіонату ігор так за 10 ,і зараз команда це блідна тінь навіть Дніпра -1 того часу.Питання трансферів не належить Кучеру це розуміння ,але команда не грає і не підготовлена взагалі .І кожен рік одна і таж відмазка не підготовлені ,та не готові ,та ті команди мають більше досвіду і інша маячня.Коли в наших клубах з'являться яйця і бажання битися і вигризати поєдинки?Програєте кажіть прямо ми лайно грати не вміємо зробили що можемо.Не кажіть дичину про не готові і нішу фігню.Кажіть правду ми дно ми не вміємо і питань не буде.