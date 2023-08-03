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  4. Александр НАЗАРЕНКО: «Полесье может попасть в топ-5 УПЛ, но будет тяжело»
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 16:50 |
323
3

Александр НАЗАРЕНКО: «Полесье может попасть в топ-5 УПЛ, но будет тяжело»

Игрок перешел в новую команду

03 августа 2023, 16:50 |
323
3
Александр НАЗАРЕНКО: «Полесье может попасть в топ-5 УПЛ, но будет тяжело»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Хавбек Александр Назаренко, который сменил «Днепр-1» на «Полесье», рассказал о причинах перехода в новую команду, а также задачах на нынешний сезон.

– Поздравляем в «Полесье». Почему выбрал именно «Полесье» для продолжения карьеры? Что являлось определяющим фактором при выборе?

– Спасибо за поздравление, мне очень приятно находиться в вашем клубе и я рад присоединиться. Я давно знал, что «Полесье» интересуется мной и есть возможность продолжить свою карьеру именно в этом клубе. Мне позвонил президент клуба и предложил перейти в «Полесье». Я сказал: почему бы и нет, амбициозная команда. Все видят на каком уровне сейчас «Полесье», команда хорошо играет, сделали такую базу. Созданы все условия, чтобы достичь целей, которые поставлены перед командой.

– Наша команда – новичок УПЛ. У тебя опыт в Премьер-лиге есть. На что может претендовать «Полесье» в первом для себя сезоне?

– Как я вижу, я смотрел первый тур против «Вереса», видел игру. Находясь здесь, в клубе, находясь, так сказать, в этой тарелке, я чувствую, что клуб может получить очень хорошие результаты и, как минимум, попасть в первую пятерку. Думаю, что это будет тяжело, но это вполне реально. Я надеюсь, что футбольный клуб «Полесье» может это сделать.

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Полесье Житомир Александр Назаренко чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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Комментарии 3
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maverik
Как-то рановато делать выводы после одного тура,посмотрим через 5-7 игор где они будут.
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0
8number
Ну якшо Усіка частіше випускать будуть, то точно шанси є
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0
alex55
перша п'ятірка знизу коли шо.
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0
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