Франция03 августа 2023, 16:30 |
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Вместе с Дембеле. ПСЖ покупает форварда Бенфики за 80 миллионов
Гонсалу Рамуш переходит в команду Лиги 1
03 августа 2023, 16:30 |
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ПСЖ до конца нынешней недели планирует закрыть не только трансфер Усмана Дембеле из «Барселоны», но и переход форварда «Бенфики» Гонсалу Рамуша.
Игроку осталось только пройти медосмотр. Орлы получат за нападающего 80 миллионов евро, а Рамуш подпишет контракт на 5 лет.
22-летний футболист в минувшем сезоне забил 27 голов и сделал 12 результативных передач.
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