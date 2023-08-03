Вместе с Дембеле. ПСЖ покупает форварда Бенфики за 80 миллионов

ПСЖ до конца нынешней недели планирует закрыть не только трансфер Усмана Дембеле из «Барселоны», но и переход форварда «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

Игроку осталось только пройти медосмотр. Орлы получат за нападающего 80 миллионов евро, а Рамуш подпишет контракт на 5 лет.

22-летний футболист в минувшем сезоне забил 27 голов и сделал 12 результативных передач.