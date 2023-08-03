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Франция
03 августа 2023, 16:30 |
1203
0

Вместе с Дембеле. ПСЖ покупает форварда Бенфики за 80 миллионов

Гонсалу Рамуш переходит в команду Лиги 1

03 августа 2023, 16:30 |
1203
0
Вместе с Дембеле. ПСЖ покупает форварда Бенфики за 80 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

ПСЖ до конца нынешней недели планирует закрыть не только трансфер Усмана Дембеле из «Барселоны», но и переход форварда «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

Игроку осталось только пройти медосмотр. Орлы получат за нападающего 80 миллионов евро, а Рамуш подпишет контракт на 5 лет.

22-летний футболист в минувшем сезоне забил 27 голов и сделал 12 результативных передач.

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Источник Фабрицио Романо
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