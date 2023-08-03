«Чуть больше денег». Минай рассматривает предложения по Твердохлебу

Тренер «Миная» Владимир Шаран считает, что хавбеку Егору Твердохлебу стоит остаться в команде до зимы, а затем рассматривать предложения.

«Мы не ошиблись, когда приглашали Твердохлеба. Он прогрессирует и может прогрессировать дальше. Руководство тоже должно повернуться лицом к игроку, чтобы он оставался мотивирован. А считаю, что те суммы, которые предлагают «Рух» или «Кривбасс», то они должны быть повыше немного, чтобы мы могли его отпустить».

«Мне кажется, ему нужно еще полгода, чтобы мы могли его зимой продать за те деньги, которые хочет наше руководство», – сказал Шаран.

В минувшем сезоне 22-летний игрок провел 30 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.