Англия03 августа 2023, 15:49 |
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Снова без Жезуса. Форвард Арсенала пропустит старт сезона
У игрока проблемы с коленом
03 августа 2023, 15:49 |
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Тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил о том, что ведущий форвард команды Габриэль Жезус пропустит старт сезона из-за проблем с коленом.
Игрок выбыл минимум на несколько недель, поэтому «Арсенал» снова остался без нападающего, пропустившего значительную часть прошлого сезона.
В минувшем чемпионате бразилец успел забить 11 голов.
Кроме Жезуса старт сезона может пропустить Александр Зинченко, который из-за травмы не участвовал в предсезонной подготовке.
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