Снова без Жезуса. Форвард Арсенала пропустит старт сезона

Тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил о том, что ведущий форвард команды Габриэль Жезус пропустит старт сезона из-за проблем с коленом.

Игрок выбыл минимум на несколько недель, поэтому «Арсенал» снова остался без нападающего, пропустившего значительную часть прошлого сезона.

В минувшем чемпионате бразилец успел забить 11 голов.

Кроме Жезуса старт сезона может пропустить Александр Зинченко, который из-за травмы не участвовал в предсезонной подготовке.