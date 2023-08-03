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  4. Снова без Жезуса. Форвард Арсенала пропустит старт сезона
Англия
03 августа 2023, 15:49 |
242
0

Снова без Жезуса. Форвард Арсенала пропустит старт сезона

У игрока проблемы с коленом

03 августа 2023, 15:49 |
242
0
Снова без Жезуса. Форвард Арсенала пропустит старт сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Жезус

Тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил о том, что ведущий форвард команды Габриэль Жезус пропустит старт сезона из-за проблем с коленом.

Игрок выбыл минимум на несколько недель, поэтому «Арсенал» снова остался без нападающего, пропустившего значительную часть прошлого сезона.

В минувшем чемпионате бразилец успел забить 11 голов.

Кроме Жезуса старт сезона может пропустить Александр Зинченко, который из-за травмы не участвовал в предсезонной подготовке.

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Арсенал Лондон Габриэл Жезус Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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