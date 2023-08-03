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Чемпионат мира
03 августа 2023, 15:28 |
972
0

Женский ЧМ. Стали известны все пары плей-офф

Завершился групповой этап

03 августа 2023, 15:28 |
972
0
Женский ЧМ. Стали известны все пары плей-офф
twitter.com/FIFAWWC

На женском чемпионате мира по футболу завершился групповой этап и стали известны все пары 1/8 финала турнира.

Женский чемпионат мира. 1/8 финала

5 августа

Швейцария - Испания

Япония - Норвегия

6 августа

Нидерланды - Южная Африка

Швеция - США

7 августа

Англия - Нигерия

Австралия - Дания

8 августа

Колумбия - Ямайка

Франция - Марокко

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чемпионат мира по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
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