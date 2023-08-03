Женский ЧМ. Стали известны все пары плей-офф

На женском чемпионате мира по футболу завершился групповой этап и стали известны все пары 1/8 финала турнира.

Женский чемпионат мира. 1/8 финала

5 августа

Швейцария - Испания

Япония - Норвегия

6 августа

Нидерланды - Южная Африка

Швеция - США

7 августа

Англия - Нигерия

Австралия - Дания

8 августа

Колумбия - Ямайка



Франция - Марокко