Чемпионат мира03 августа 2023, 15:28 |
972
0
Женский ЧМ. Стали известны все пары плей-офф
Завершился групповой этап
03 августа 2023, 15:28 |
972
0
На женском чемпионате мира по футболу завершился групповой этап и стали известны все пары 1/8 финала турнира.
Женский чемпионат мира. 1/8 финала
5 августа
Швейцария - Испания
Япония - Норвегия
6 августа
Нидерланды - Южная Африка
Швеция - США
7 августа
Англия - Нигерия
Австралия - Дания
8 августа
Колумбия - Ямайка
Франция - Марокко
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2023, 06:39 3
Сергей Кривцов провел на поле весь матч и помог команде выйти в 1/8 финала
Футбол | 03 августа 2023, 09:01 4
Смотрите видеообзор товарищеского матча
Футбол | 02.08.2023, 21:40
Футбол | 03.08.2023, 13:38
Футбол | 03.08.2023, 05:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теннис
02.08.2023, 19:00 201
03.08.2023, 11:32 27
03.08.2023, 08:18 5
02.08.2023, 00:34
01.08.2023, 17:41
02.08.2023, 09:00 1
01.08.2023, 22:29 40