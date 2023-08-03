Киченок / Киченок – Ниномия / Сантамария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 августа украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В 1/4 финала парного разряда украинки сразятся против японского-американского тандема Макото Ниномия / Сабрина Сантамария. Время начала матча – 19:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Николь Мелихар / Эллен Перес – Лаура Зигемунд / Вера Звонарева.

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