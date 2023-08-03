Киченок / Киченок – Ниномия / Сантамария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире WTA 500 в Вашингтоне
2 августа украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
В 1/4 финала парного разряда украинки сразятся против японского-американского тандема Макото Ниномия / Сабрина Сантамария. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы встречи Николь Мелихар / Эллен Перес – Лаура Зигемунд / Вера Звонарева.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Кривцов провел на поле весь матч и помог команде выйти в 1/8 финала
Команда Мирона Маркевича проиграла «Прикарпатью»