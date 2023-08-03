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WTA
03 августа 2023, 13:50 |
344
0

Киченок / Киченок – Ниномия / Сантамария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире WTA 500 в Вашингтоне

03 августа 2023, 13:50 |
344
0
Киченок / Киченок – Ниномия / Сантамария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

2 августа украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В 1/4 финала парного разряда украинки сразятся против японского-американского тандема Макото Ниномия / Сабрина Сантамария. Время начала матча – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Николь Мелихар / Эллен Перес – Лаура Зигемунд / Вера Звонарева.

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Макото Ниномия Сабрина Сантамария Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Вашингтон смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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