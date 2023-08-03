Марта Костюк – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Во втором раунде основы украинка сразится против второй сеяной француженки Каролин Гарсии (№6 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Димитров – Руусувуори. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 2 раза, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (№18 WTA).

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