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WTA
03 августа 2023, 12:12 | Обновлено 03 августа 2023, 12:13
1029
0

Марта Костюк – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 500 в Вашингтоне

03 августа 2023, 12:12 | Обновлено 03 августа 2023, 12:13
1029
0
Марта Костюк – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Во втором раунде основы украинка сразится против второй сеяной француженки Каролин Гарсии (№6 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Димитров – Руусувуори. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 2 раза, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (№18 WTA).

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Источник Sport.ua
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