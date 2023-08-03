Другие новости03 августа 2023, 07:39 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 августа
Важные события во всех видах спорта
03 августа 2023, 07:39 |
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В четверг, 3 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Тобол – Базель
19:00 Сабах Баку – РФШ
20:00 Дила – Ворскла
20:00 Омония – Габала
ТЕННИС
21:00 Марта Костюк – Каролин Гарсия
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