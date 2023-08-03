СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 августа

В четверг, 3 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Тобол – Базель

3.33 – 3.58 – 2.10

19:00 Сабах Баку – РФШ

2.10 – 3.46 – 3.44

20:00 Дила – Ворскла

2.37 – 3.34 – 2.98

20:00 Омония – Габала

1.49 – 4.30 – 6.50

ТЕННИС

21:00 Марта Костюк – Каролин Гарсия

2.12 – 1.73