Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 августа
Другие новости
03 августа 2023, 07:39 |
72
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 августа

Важные события во всех видах спорта

03 августа 2023, 07:39 |
72
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 августа
ФК Ворскла

В четверг, 3 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Тобол – Базель

Favbet 3.33 – 3.58 – 2.10

19:00 Сабах Баку – РФШ

Favbet 2.10 – 3.46 – 3.44

20:00 Дила – Ворскла

Favbet 2.37 – 3.34 – 2.98

20:00 Омония – Габала

Favbet 1.49 – 4.30 – 6.50

ТЕННИС

21:00 Марта Костюк – Каролин Гарсия

Favbet 2.12 – 1.73

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 июля
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус переиграл Реал в последнем матче Soccer Champions Tour
Футбол | 03 августа 2023, 05:00 0
Ювентус переиграл Реал в последнем матче Soccer Champions Tour
Ювентус переиграл Реал в последнем матче Soccer Champions Tour

У итальянской команды голы забили Мойзе Кин, Тимоти Веа и Душан Влахович

Бондаренко оставил Шахтер в меньшинстве в матче с Вересом
Футбол | 02 августа 2023, 18:13 0
Бондаренко оставил Шахтер в меньшинстве в матче с Вересом
Бондаренко оставил Шахтер в меньшинстве в матче с Вересом

Полузащитник удален в поединке 2-го тура УПЛ-2023/2024

ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
Футбол | 02.08.2023, 18:41
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
Стало известно, сколько Полесье заплатило за Назаренко
Футбол | 02.08.2023, 23:47
Стало известно, сколько Полесье заплатило за Назаренко
Стало известно, сколько Полесье заплатило за Назаренко
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
Футбол | 02.08.2023, 21:40
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
02.08.2023, 09:00 1
Другие виды
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
01.08.2023, 18:45 9
Футбол
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
02.08.2023, 19:00 170
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
02.08.2023, 14:31 25
Война
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
01.08.2023, 16:44 35
Футбол
Джо Джойс сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа не в пользу соотечественника
Джо Джойс сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа не в пользу соотечественника
01.08.2023, 23:51 2
Бокс
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
01.08.2023, 11:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем