Лига конференций. Старый знакомый АЕК Ларнака прошел в 3-й раунд

Вечером 2 августа в двух парах состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Кипрский АЕК Ларнака, старый знакомый украинских клубов, прошел в 3-й раунд, одолев Торпедо-БелАЗ (3:2 и 1:1).

В минувшем евросезоне АЕК Ларнака выбыл из борьбы и Днепр-1, и киевское Динамо.

Также в 3-й раунд пробился клуб Гзира из Мальты, победив Дюделанж из Люксембурга (2:0 и 1:2).

Лига конференций 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 2 августа

АЕК Ларнака (Кипр) – Торпедо-БелАЗ (беларусь) – 1:1 (первый матч – 3:2)

Голы: Понс, 90+6 – Горбачик, 90+8.

Дюделанж (Люксембург) – Гзира (Мальта) – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Хаджи, 38, 84 – Уилксон, 87.