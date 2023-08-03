Лига конференций. Старый знакомый АЕК Ларнака прошел в 3-й раунд
В двух парах состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации ЛК
Вечером 2 августа в двух парах состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций.
Кипрский АЕК Ларнака, старый знакомый украинских клубов, прошел в 3-й раунд, одолев Торпедо-БелАЗ (3:2 и 1:1).
В минувшем евросезоне АЕК Ларнака выбыл из борьбы и Днепр-1, и киевское Динамо.
Также в 3-й раунд пробился клуб Гзира из Мальты, победив Дюделанж из Люксембурга (2:0 и 1:2).
Лига конференций 2023/24
2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 2 августа
АЕК Ларнака (Кипр) – Торпедо-БелАЗ (беларусь) – 1:1 (первый матч – 3:2)
Голы: Понс, 90+6 – Горбачик, 90+8.
Дюделанж (Люксембург) – Гзира (Мальта) – 2:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Хаджи, 38, 84 – Уилксон, 87.
𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 🔰— AEK Larnaca (@AEKLARNACA) August 2, 2023
⏭️ 𝐔𝐄𝐂𝐋 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐝 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝#UECL || #AEKLarnaca pic.twitter.com/xLt2rPbV5Z
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