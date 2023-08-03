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Чемпионат мира
03 августа 2023, 05:37 | Обновлено 03 августа 2023, 05:59
715
0

Кто с кем сыграет? На женском ЧМ-2023 впереди – раунд плей-офф

Уже определены 6 из 8 пар стадии 1/8 финала

03 августа 2023, 05:37 | Обновлено 03 августа 2023, 05:59
715
0
Кто с кем сыграет? На женском ЧМ-2023 впереди – раунд плей-офф
FIFA

На женском ЧМ-2023 по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, близится к окончанию групповой раунд, впереди – плей-офф.

Уже определены 6 из 8 пар 1/8 финала, первой стадии плей-офф.

Осталось две вакансии из группы H, которые будут заполнены 3 августа.

Чемпионат мира по футболу среди женщин

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • Швейцария – Испания
  • Нидерланды – ЮАР
  • Япония – Норвегия
  • Швеция – США
  • Австралия – Дания
  • Франция – второе место группы H
  • Англия – Нигерия
  • Победитель группы H – Ямайка

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

Путь к финалу

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Источник Sport.ua
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