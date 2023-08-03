Чемпионат мира03 августа 2023, 05:37 | Обновлено 03 августа 2023, 05:59
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Кто с кем сыграет? На женском ЧМ-2023 впереди – раунд плей-офф
Уже определены 6 из 8 пар стадии 1/8 финала
03 августа 2023, 05:37 | Обновлено 03 августа 2023, 05:59
715
0
На женском ЧМ-2023 по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, близится к окончанию групповой раунд, впереди – плей-офф.
Уже определены 6 из 8 пар 1/8 финала, первой стадии плей-офф.
Осталось две вакансии из группы H, которые будут заполнены 3 августа.
Чемпионат мира по футболу среди женщин
Пары 1/8 финала (по сетке)
- Швейцария – Испания
- Нидерланды – ЮАР
- Япония – Норвегия
- Швеция – США
- Австралия – Дания
- Франция – второе место группы H
- Англия – Нигерия
- Победитель группы H – Ямайка
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы
Путь к финалу
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