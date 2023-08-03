Кто с кем сыграет? На женском ЧМ-2023 впереди – раунд плей-офф

На женском ЧМ-2023 по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, близится к окончанию групповой раунд, впереди – плей-офф.

Уже определены 6 из 8 пар 1/8 финала, первой стадии плей-офф.

Осталось две вакансии из группы H, которые будут заполнены 3 августа.

Чемпионат мира по футболу среди женщин

Пары 1/8 финала (по сетке)

Швейцария – Испания

Нидерланды – ЮАР

Япония – Норвегия

Швеция – США

Австралия – Дания

Франция – второе место группы H

Англия – Нигерия

Победитель группы H – Ямайка

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

Путь к финалу