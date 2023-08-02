САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о матчах из Украины с россией и разговоре с Путиным.

«О, это был не футбол, а политика. На базу приезжали работники ЦК, накручивали, что не дай бог проиграть этот матч. Это было больше, чем футбол.

Эта падла, Путин, после матча зашел к нам в раздевалку, разговаривал со мной. Я после него мыл руку. Приходил с охраной. Если бы знал, чем все завершится, то прибил бы его там», – сказал Сабо.