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  4. САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
Сборная УКРАИНЫ
02 августа 2023, 21:59 | Обновлено 02 августа 2023, 22:38
2269
2

САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»

Бывший главный тренер сборной Украины рассказал о самом важном противостоянии в сборной

02 августа 2023, 21:59 | Обновлено 02 августа 2023, 22:38
2269
2
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
Е.Кравс. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о матчах из Украины с россией и разговоре с Путиным.

«О, это был не футбол, а политика. На базу приезжали работники ЦК, накручивали, что не дай бог проиграть этот матч. Это было больше, чем футбол.

Эта падла, Путин, после матча зашел к нам в раздевалку, разговаривал со мной. Я после него мыл руку. Приходил с охраной. Если бы знал, чем все завершится, то прибил бы его там», – сказал Сабо.

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Источник Sportarena
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Комментарии 2
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gvs58
Й. Й., як ти міг знати?
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+2
ALKOSruLKA
...ага, так і помив... Ця історія звучала з вуст футболістів інакше: прийшло пуйло, подарувало всім годинники.. І ніхто ніяких рук не мив, всі були довольні як слони... а зараз перевзуваються: і старий мадяр, і вічно пяний сепар....
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-1
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