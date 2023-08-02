ЛЕВЧЕНКО: «УПЛ – уродливый турнир, но Шахтер и Динамо – отличные команды»

Руководитель профсоюза футболистов Нидерландов, а также экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал, как старается недопускать переезда игроков из этой страны в государство 404, а также объяснил нидерландским журналистам, как во время войны проходит соревновательный процесс в украинском футболе.

«Как Ассоциация контрактных игроков – профсоюз профессиональных футболистов в Нидерландах мы пытаемся правильно направлять и защищать игроков. Предположим, к нам приходит футболист и говорит, что хочет поехать в россию. Мое личное мнение заключается в том, что этого не стоит делать. Из-за статуса. Это также тот случай, когда футболист платит налоги, играя там, и вносит свой вклад в войну. Мы стараемся защитить игроков от подобного как можно лучше».

«Что касается Украины, то чемпионат будет продолжаться и будет проходить в нескольких относительно безопасных городах. Знаете, все может быть по-другому. В прошлом сезоне на ровном месте сработала тревога, и игрокам пришлось покинуть поле, чтобы укрыться. Это уродливый (в оригинале – lelijke) турнир, но я все равно считаю, что «Шахтер» и «Динамо» - отличные команды с хорошими качествами», - заявил Левченко.