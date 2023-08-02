Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕВЧЕНКО: «УПЛ – уродливый турнир, но Шахтер и Динамо – отличные команды»
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 21:58 | Обновлено 02 августа 2023, 22:09
1662
0

ЛЕВЧЕНКО: «УПЛ – уродливый турнир, но Шахтер и Динамо – отличные команды»

Война сильно повлияла на уровень футбола в Украине

02 августа 2023, 21:58 | Обновлено 02 августа 2023, 22:09
1662
0
ЛЕВЧЕНКО: «УПЛ – уродливый турнир, но Шахтер и Динамо – отличные команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Левченко

Руководитель профсоюза футболистов Нидерландов, а также экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал, как старается недопускать переезда игроков из этой страны в государство 404, а также объяснил нидерландским журналистам, как во время войны проходит соревновательный процесс в украинском футболе.

«Как Ассоциация контрактных игроков – профсоюз профессиональных футболистов в Нидерландах мы пытаемся правильно направлять и защищать игроков. Предположим, к нам приходит футболист и говорит, что хочет поехать в россию. Мое личное мнение заключается в том, что этого не стоит делать. Из-за статуса. Это также тот случай, когда футболист платит налоги, играя там, и вносит свой вклад в войну. Мы стараемся защитить игроков от подобного как можно лучше».

«Что касается Украины, то чемпионат будет продолжаться и будет проходить в нескольких относительно безопасных городах. Знаете, все может быть по-другому. В прошлом сезоне на ровном месте сработала тревога, и игрокам пришлось покинуть поле, чтобы укрыться. Это уродливый (в оригинале – lelijke) турнир, но я все равно считаю, что «Шахтер» и «Динамо» - отличные команды с хорошими качествами», - заявил Левченко.

По теме:
Аль-Шабаб сделал предложение по экс-вингеру Шахтера, который играет в АПЛ
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко забит по правилам. Хотя и курьезный»
Верес – Шахтер – 1:1. Скандальный мяч Матвиенко. Видео голов и обзор матча
Евгений Левченко Украинская Премьер-лига российско-украинская война Нидерланды Шахтер Донецк Динамо Киев
Источник Voetbalprimeur
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика
Футбол | 01 августа 2023, 23:27 12
Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика
Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика

Испанцы получат более чем 50% прав на игрока

Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Результаты игр
Футбол | 02 августа 2023, 19:57 4
Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Результаты игр
Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Результаты игр

2-3 августа определятся 16 участников следующего раунда турнира

Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Футбол | 02.08.2023, 19:00
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Футбол | 02.08.2023, 17:20
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
ВИДЕО. Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик в Жироне? Известна цена за Лунина
Футбол | 02.08.2023, 21:35
ВИДЕО. Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик в Жироне? Известна цена за Лунина
ВИДЕО. Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик в Жироне? Известна цена за Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
01.08.2023, 20:32 1
Теннис
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
31.07.2023, 20:50 1
Баскетбол
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
01.08.2023, 17:18 26
Футбол
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
01.08.2023, 18:45 9
Футбол
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
Суд в москве арестовал российские активы Ахметова за финансирование ВСУ
Суд в москве арестовал российские активы Ахметова за финансирование ВСУ
31.07.2023, 22:27 17
Война
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
01.08.2023, 09:55 3
Теннис
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем