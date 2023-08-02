ВИДЕО. Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик в Жироне? Известна цена за Лунина
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«Днепр-1» вылетел из Лиги чемпионов от «Панатинаикоса» со скандалом! Немало днепрян отравились перед игрой, а среди пострадавших были и футболисты. Что было вокруг матча «Панатинаикос» – «Днепр-1», который может стать последним для Довбыка перед трансфером в «Жирону«? Почему и за сколько «Реал» Мадрид готов продать Лунина? Кухаревич в Чемпионшипе – топовый трансфер? Собрали главное, что вы могли пропустить за эти несколько дней.
00:00 О чем говорим?
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