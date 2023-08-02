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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 21:35 |
778
1

ВИДЕО. Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик в Жироне? Известна цена за Лунина

Смотрите новое видео на канале Записки украинского болельщика

02 августа 2023, 21:35 |
778
1
ВИДЕО. Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик в Жироне? Известна цена за Лунина
Записки украинского болельщика

«Днепр-1» вылетел из Лиги чемпионов от «Панатинаикоса» со скандалом! Немало днепрян отравились перед игрой, а среди пострадавших были и футболисты. Что было вокруг матча «Панатинаикос» – «Днепр-1», который может стать последним для Довбыка перед трансфером в «Жирону«? Почему и за сколько «Реал» Мадрид готов продать Лунина? Кухаревич в Чемпионшипе – топовый трансфер? Собрали главное, что вы могли пропустить за эти несколько дней.

00:00 О чем говорим?
00:18 Днепр-1 ОТРАВЛЕН? Реакция клуба
02:42 Свежие новости по трансферу Довбика в ЖИРОНУ
03:48 Сколько миллионов Реал хочет за ЛУНИНА?
05:06 Кухаревич БАЗИРУЕТ в СВОНСИ. Что его ждет?

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Записки украинского болельщика Днепр-1 Артем Довбик Жирона Андрей Лунин Реал Мадрид видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Олександр
Что за тупое название статьи ? Скандал не с Деепром а с негостеприимными хозяевами .Днепр пострадал .
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