ВИДЕО. Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик в Жироне? Известна цена за Лунина

«Днепр-1» вылетел из Лиги чемпионов от «Панатинаикоса» со скандалом! Немало днепрян отравились перед игрой, а среди пострадавших были и футболисты. Что было вокруг матча «Панатинаикос» – «Днепр-1», который может стать последним для Довбыка перед трансфером в «Жирону«? Почему и за сколько «Реал» Мадрид готов продать Лунина? Кухаревич в Чемпионшипе – топовый трансфер? Собрали главное, что вы могли пропустить за эти несколько дней.

00:00 О чем говорим?

00:18 Днепр-1 ОТРАВЛЕН? Реакция клуба

02:42 Свежие новости по трансферу Довбика в ЖИРОНУ

03:48 Сколько миллионов Реал хочет за ЛУНИНА?

05:06 Кухаревич БАЗИРУЕТ в СВОНСИ. Что его ждет?