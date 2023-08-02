ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад взял в аренду форварда у РБ Лейпциг
Португалец Андре Силва продолжит карьеру в Испании
27-летний португальский нападающий Андре Силва перешел на правах аренды из немецкого «РБ Лейпциг» в испанский «Реал Сосьедад».
Подписано арендное соглашение до конца сезона 2023/24, с возможностью выкупа игрока испанским клубом.
Андре Силва в прошлом сезоне за РБ Лейпциг провел 44 поединка, забил 9 мячей и отдал 9 ассистов. Форвард проходит восстановление после травмы.
Контракт португальца с РБ Лейпциг действует до 30 июня 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 млн евро.
✍️ André Silva, segundo refuerzo txuri urdin. Bem-vindo, André!#AurreraReala pic.twitter.com/4yFJFy90lQ— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 2, 2023
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