ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад взял в аренду форварда у РБ Лейпциг

27-летний португальский нападающий Андре Силва перешел на правах аренды из немецкого «РБ Лейпциг» в испанский «Реал Сосьедад».

Подписано арендное соглашение до конца сезона 2023/24, с возможностью выкупа игрока испанским клубом.

Андре Силва в прошлом сезоне за РБ Лейпциг провел 44 поединка, забил 9 мячей и отдал 9 ассистов. Форвард проходит восстановление после травмы.

Контракт португальца с РБ Лейпциг действует до 30 июня 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 млн евро.