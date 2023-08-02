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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад взял в аренду форварда у РБ Лейпциг
Испания
02 августа 2023, 22:31 |
289
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад взял в аренду форварда у РБ Лейпциг

Португалец Андре Силва продолжит карьеру в Испании

02 августа 2023, 22:31 |
289
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад взял в аренду форварда у РБ Лейпциг
ФК Реал Сосьедад. Андре Силва

27-летний португальский нападающий Андре Силва перешел на правах аренды из немецкого «РБ Лейпциг» в испанский «Реал Сосьедад».

Подписано арендное соглашение до конца сезона 2023/24, с возможностью выкупа игрока испанским клубом.

Андре Силва в прошлом сезоне за РБ Лейпциг провел 44 поединка, забил 9 мячей и отдал 9 ассистов. Форвард проходит восстановление после травмы.

Контракт португальца с РБ Лейпциг действует до 30 июня 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 млн евро.

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Источник ФК Реал Сосьедад
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