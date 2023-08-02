Альтернатива Трубину? Интер нацелился на бразильского вратаря
Итальянцы могут подписать Бенту из «Атлетико Паранаэнсе»
«Интер» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико Паранаэнсе» Бенту Матеусу Крепски. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.
Бенту является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе» и выступает за этот клуб на протяжении всей карьеры. Трансферная стоимость 24-летнего бразильца оценивается в 9 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.
«Интер» рассматривает Бенту как альтернативу Анатолию Трубину, поскольку «Шахтер» не готов идти на компромиссы в вопросе цены на игрока.
El Inter piensa en Bento Matheus Krepski, portero del Club Athletico Paranaense. @relevo— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 2, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гаэль намекнул в Вашингтоне, что это могут быть его последние турниры в США
Ломаченко близок к титульному бою