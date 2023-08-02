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  4. Альтернатива Трубину? Интер нацелился на бразильского вратаря
Италия
02 августа 2023, 19:42 |
365
1

Альтернатива Трубину? Интер нацелился на бразильского вратаря

Итальянцы могут подписать Бенту из «Атлетико Паранаэнсе»

02 августа 2023, 19:42 |
365
1
Альтернатива Трубину? Интер нацелился на бразильского вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенту

«Интер» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико Паранаэнсе» Бенту Матеусу Крепски. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Бенту является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе» и выступает за этот клуб на протяжении всей карьеры. Трансферная стоимость 24-летнего бразильца оценивается в 9 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.

«Интер» рассматривает Бенту как альтернативу Анатолию Трубину, поскольку «Шахтер» не готов идти на компромиссы в вопросе цены на игрока.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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naverland
Очень хороший воротник. 
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