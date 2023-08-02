Альтернатива Трубину? Интер нацелился на бразильского вратаря

«Интер» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико Паранаэнсе» Бенту Матеусу Крепски. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Бенту является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе» и выступает за этот клуб на протяжении всей карьеры. Трансферная стоимость 24-летнего бразильца оценивается в 9 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.

«Интер» рассматривает Бенту как альтернативу Анатолию Трубину, поскольку «Шахтер» не готов идти на компромиссы в вопросе цены на игрока.