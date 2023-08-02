Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка третьего раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
02 августа 2023, 16:53 |
199
0

Жеребьевка третьего раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию жеребьевки 4 августа в 13:00

02 августа 2023, 16:53 |
199
0
Жеребьевка третьего раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

4 августа состоится жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.

Начало церемонии жеребьевки в Доме футбола – в 13:00.

В третьем предварительном этапе будут участвовать 16 победителей второго предварительного этапа. Базовый день матчей – 15 августа.

По теме:
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Металлист – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Подолье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины по футболу жеребьевка смотреть онлайн
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
Футбол | 01 августа 2023, 22:29 39
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом

Днепряне выбыли из квалификации Лиги чемпионов

ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
Война | 02 августа 2023, 14:31 7
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»

The Athletic опубликовал большое интервью Александра Зинченко о войне в Украине

ОФИЦИАЛЬНО. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
Футбол | 02.08.2023, 16:55
ОФИЦИАЛЬНО. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
Футбол | 01.08.2023, 22:50
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
Футбол | 01.08.2023, 18:59
Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
01.08.2023, 03:55 15
Теннис
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
01.08.2023, 11:42 2
Бокс
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
01.08.2023, 20:32 1
Теннис
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
01.08.2023, 13:00 52
Футбол
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
01.08.2023, 09:55 3
Теннис
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
01.08.2023, 11:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем