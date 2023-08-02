Кубок Украины02 августа 2023, 16:53 |
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Жеребьевка третьего раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию жеребьевки 4 августа в 13:00
02 августа 2023, 16:53 |
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4 августа состоится жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.
Начало церемонии жеребьевки в Доме футбола – в 13:00.
В третьем предварительном этапе будут участвовать 16 победителей второго предварительного этапа. Базовый день матчей – 15 августа.
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