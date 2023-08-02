Виталий Сачко – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 августа украинский теннисист Виталий Сачко (№156 АТР) продолжит выступления на грунтовом челленджере в Сан-Марино.

В матче второго раунда украинец встретится с Давидом Гоффеном из Бельгии (№100 ATP). Поединок состоится 4-м запуском на центральном корте после игры Фатич – Жаке. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисистов, на прошлой неделе украинец выиграл на соревнованиях в Вероне.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Нермана Фатича (№222 ATP) или Кириана Жаке (№303 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА