Виталий Сачко – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на челленджере в Сан-Марино
2 августа украинский теннисист Виталий Сачко (№156 АТР) продолжит выступления на грунтовом челленджере в Сан-Марино.
В матче второго раунда украинец встретится с Давидом Гоффеном из Бельгии (№100 ATP). Поединок состоится 4-м запуском на центральном корте после игры Фатич – Жаке. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисистов, на прошлой неделе украинец выиграл на соревнованиях в Вероне.
В следующем раунде победитель матча сыграет против Нермана Фатича (№222 ATP) или Кириана Жаке (№303 ATP).
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