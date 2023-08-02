Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Виталий Сачко – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
02 августа 2023, 16:06 |
43
0

Виталий Сачко – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на челленджере в Сан-Марино

02 августа 2023, 16:06 |
43
0
Виталий Сачко – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Виталий Сачко

2 августа украинский теннисист Виталий Сачко (№156 АТР) продолжит выступления на грунтовом челленджере в Сан-Марино.

В матче второго раунда украинец встретится с Давидом Гоффеном из Бельгии (№100 ATP). Поединок состоится 4-м запуском на центральном корте после игры Фатич – Жаке. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисистов, на прошлой неделе украинец выиграл на соревнованиях в Вероне.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Нермана Фатича (№222 ATP) или Кириана Жаке (№303 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Сачко стартовал в победы на челленджере в Сан-Марино
Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 75 позиций, Сачко обновил личный рекорд
Долгожданный трофей Марченко, Стародубцева покоряет США, (не)удача Сачко
Давид Гоффен смотреть онлайн Виталий Сачко ATP Сан-Марино
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал установил ценник на Лунина
Футбол | 01 августа 2023, 17:18 22
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина

Мадридский клуб хочет продать украинского голкипера

Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне
Теннис | 01 августа 2023, 22:23 19
Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне
Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне

Украинка не смогла остановить Дженнифер Брэди, которая вернулась после долгого перерыва

С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
Футбол | 01.08.2023, 22:29
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
Футбол | 01.08.2023, 23:59
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
В США мужчина собрал $32 миллиона на Библии и потратил их на казино
Мир азарта | 02.08.2023, 10:53
В США мужчина собрал $32 миллиона на Библии и потратил их на казино
В США мужчина собрал $32 миллиона на Библии и потратил их на казино
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суд в москве арестовал российские активы Ахметова за финансирование ВСУ
Суд в москве арестовал российские активы Ахметова за финансирование ВСУ
31.07.2023, 22:27 17
Война
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
01.08.2023, 20:32 1
Теннис
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
02.08.2023, 09:00 1
Другие виды
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
01.08.2023, 16:44 34
Футбол
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
01.08.2023, 11:45 15
Футбол
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
01.08.2023, 11:42 2
Бокс
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
01.08.2023, 13:00 52
Футбол
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
01.08.2023, 08:21 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем