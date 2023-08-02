В УЕФА продолжат работу до 2027 года 10 представителей Украины
В Ньоне представили новые составы админорганов организации
Европейский футбольный союз представил составы административных органов организации, которые будут выполнять свои функции на период с 2023 по 2027 год.
9 украинцев вошли в различные комитеты УЕФА. Особый статус за собой сохранил бывший президент киевского «Динамо» и национальной федерации Григорий Суркис. Он остался почетным членом организации.
Действующий глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко является членом исполнительного комитета УЕФА, членом и заместителем председателя комитета молодежного и любительского футбола, а также заместителем председателя комитета по футзалу и пляжному футболу
Кроме этого, Украина имеет в органах УЕФА следующих представителей:
Игорь Грищенко – инспектор по этике и дисциплинарным вопросам;
Алексей Михайличенко – член комитета национальных команд;
Вадим Костюченко – член комитета по программе «Хет-трик»;
Юрий Записоцкий – второй вице-заместитель председателя комитета по лицензированию клубов;
Владимир Генинсон – член комитета по стадионам и безопасности;
Олег Протасов – член футбольного комитета;
Андрей Бондаренко – член экспертной группы УЕФА по административным вопросам;
Александр Каденко – член экспертной группы УЕФА по вопросам массового футбола.
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