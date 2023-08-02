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02 августа 2023, 14:53 | Обновлено 02 августа 2023, 14:56
211
0

В УЕФА продолжат работу до 2027 года 10 представителей Украины

В Ньоне представили новые составы админорганов организации

02 августа 2023, 14:53 | Обновлено 02 августа 2023, 14:56
211
0
В УЕФА продолжат работу до 2027 года 10 представителей Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз представил составы административных органов организации, которые будут выполнять свои функции на период с 2023 по 2027 год.

9 украинцев вошли в различные комитеты УЕФА. Особый статус за собой сохранил бывший президент киевского «Динамо» и национальной федерации Григорий Суркис. Он остался почетным членом организации.

Действующий глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко является членом исполнительного комитета УЕФА, членом и заместителем председателя комитета молодежного и любительского футбола, а также заместителем председателя комитета по футзалу и пляжному футболу

Кроме этого, Украина имеет в органах УЕФА следующих представителей:

Игорь Грищенко – инспектор по этике и дисциплинарным вопросам;

Алексей Михайличенко – член комитета национальных команд;

Вадим Костюченко – член комитета по программе «Хет-трик»;

Юрий Записоцкий – второй вице-заместитель председателя комитета по лицензированию клубов;

Владимир Генинсон – член комитета по стадионам и безопасности;

Олег Протасов – член футбольного комитета;

Андрей Бондаренко – член экспертной группы УЕФА по административным вопросам;

Александр Каденко – член экспертной группы УЕФА по вопросам массового футбола.

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УЕФА Андрей Павелко Григорий Суркис Юрий Записоцкий Игорь Грищенко Александр Каденко Владимир Генинсон Вадим Костюченко Алексей Михайличенко Олег Протасов
Источник УЕФА
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