Александр ЗИНЧЕНКО: «После завершения карьеры буду жить в Украине»

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко рассказал на своем примере, как футболисты пытаются помочь своей стране во время вторжения российских войск.

«Поначалу мне было трудно разобраться во всем. Каждый из нас был в шоке – я говорю об украинцах. Я разговаривал со своими товарищами по сборной, которые играют за границей, и большинство из них даже не могли выйти на тренировочную площадку, чтобы тренироваться, чтобы продолжать. Потому что никто этого не ожидал. Но в конце концов, ты должен это делать...

У вас есть два варианта: сдаться или попытаться помочь, насколько это возможно. И я думаю, что использование таких возможностей для того, чтобы представить свою страну наилучшим образом, – это самая мощная помощь с моей стороны.

Мы должны продолжать. Я могу помочь отсюда гораздо больше, чем если бы я был там в данный момент. Но я обещаю вам, что я очень хочу быть там, даже сейчас. Потому что это моя родина, я просто хочу быть там.

И наверняка после завершения карьеры я буду жить в Украине», – сказал Зинченко