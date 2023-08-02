Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Во втором раунде основы украинка сразится против Дарьи Касаткиной (№11 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Бенчич – Дэвис. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 19:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 7 раз, украинка выиграла все матчи.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Пейтон Стернс (№59 WTA).

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