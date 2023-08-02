Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 августа 2023, 14:19 |
478
0

Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 500 в Вашингтоне

02 августа 2023, 14:19 |
478
0
Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

2 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Во втором раунде основы украинка сразится против Дарьи Касаткиной (№11 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Бенчич – Дэвис. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 7 раз, украинка выиграла все матчи.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Пейтон Стернс (№59 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Брэди впервые за 713 дней сыграла матч WTA, обыграв Калинину
Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне
Ангелина Калинина – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина WTA Вашингтон смотреть онлайн Дарья Касаткина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Китайский теннисист получил тепловой удар и снялся с матча в США
Теннис | 01 августа 2023, 10:05 2
ВИДЕО. Китайский теннисист получил тепловой удар и снялся с матча в США
ВИДЕО. Китайский теннисист получил тепловой удар и снялся с матча в США

У Ибин не смог продолжить поединок против Есукэ Ватануки в Вашингтоне

Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
Футбол | 01 августа 2023, 22:50 6
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?

Клуб из Днепра-1 встретится со Славией из Праги в 3-м раунде квалификации ЛЕ

Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Футбол | 01.08.2023, 16:44
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Ищенко покинул пост директора Академии Динамо из-за проблем со здоровьем
Футбол | 02.08.2023, 11:56
Ищенко покинул пост директора Академии Динамо из-за проблем со здоровьем
Ищенко покинул пост директора Академии Динамо из-за проблем со здоровьем
Реал установил ценник на Лунина
Футбол | 01.08.2023, 17:18
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
01.08.2023, 18:45 10
Футбол
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
01.08.2023, 07:40 11
Теннис
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
31.07.2023, 08:55 4
Футбол
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
01.08.2023, 11:45 15
Футбол
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
01.08.2023, 03:55 15
Теннис
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
31.07.2023, 20:50 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем