Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 500 в Вашингтоне
2 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
Во втором раунде основы украинка сразится против Дарьи Касаткиной (№11 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Бенчич – Дэвис. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 19:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли 7 раз, украинка выиграла все матчи.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Пейтон Стернс (№59 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Ибин не смог продолжить поединок против Есукэ Ватануки в Вашингтоне
Клуб из Днепра-1 встретится со Славией из Праги в 3-м раунде квалификации ЛЕ