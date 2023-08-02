Украина. Премьер лига02 августа 2023, 12:05 | Обновлено 02 августа 2023, 12:06
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УПЛ утвердила даты и время матчей 3-го тура чемпионата Украины
Матчи пройдут в течение двух дней
02 августа 2023, 12:05 | Обновлено 02 августа 2023, 12:06
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3-й тур
12 августа (суббота)
Черноморец - Оболонь. Старт в 15:00
Колос - Верес. Старт в 17:00
Полесье - Рух. Старт в 17:00
Шахтер - Александрия. Старт в 19:00
13 августа
Минай - Днепр-1. Старт в 13:00
Ворскла - Заря. Старт в 15:00
Кривбасс - ЛНЗ. Старт в 17:00
Динамо - Металлист. Старт в 19:00
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