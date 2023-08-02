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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 12:05 | Обновлено 02 августа 2023, 12:06
542
0

УПЛ утвердила даты и время матчей 3-го тура чемпионата Украины

Матчи пройдут в течение двух дней

02 августа 2023, 12:05 | Обновлено 02 августа 2023, 12:06
542
0
УПЛ утвердила даты и время матчей 3-го тура чемпионата Украины
УПЛ

3-й тур

12 августа (суббота)

Черноморец - Оболонь. Старт в 15:00

Колос - Верес. Старт в 17:00

Полесье - Рух. Старт в 17:00

Шахтер - Александрия. Старт в 19:00

13 августа

Минай - Днепр-1. Старт в 13:00

Ворскла - Заря. Старт в 15:00

Кривбасс - ЛНЗ. Старт в 17:00

Динамо - Металлист. Старт в 19:00

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Источник УПЛ
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