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  4. ХАВИ: «Дембеле мне не сказал, почему он уходит в ПСЖ»
Испания
02 августа 2023, 10:28 |
710
0

ХАВИ: «Дембеле мне не сказал, почему он уходит в ПСЖ»

Тренер подтвердил переход

02 августа 2023, 10:28 |
710
0
ХАВИ: «Дембеле мне не сказал, почему он уходит в ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что Усман Дембеле перейдет в ПСЖ. Французский вингер уже сообщил команде о своем решении.

«Я разочарован немного. Усман сказал, что хочет уйти в ПСЖ, а мы в данной ситуации ничего сделать не можем. Не можем конкурировать с предложением из Франции. Это решение игрока».

«Мне оно не кажется красивым, но он решил уйти. Усман не смог мне конкретно сказать, почему он уходит. Но это личное дело каждого, удачи ему», — сказал Хави.

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Барселона трансферы Хави Усман Дембеле ПСЖ
Источник Marca
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