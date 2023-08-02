Испания02 августа 2023, 10:28 |
710
0
ХАВИ: «Дембеле мне не сказал, почему он уходит в ПСЖ»
Тренер подтвердил переход
02 августа 2023, 10:28 |
710
0
Тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что Усман Дембеле перейдет в ПСЖ. Французский вингер уже сообщил команде о своем решении.
«Я разочарован немного. Усман сказал, что хочет уйти в ПСЖ, а мы в данной ситуации ничего сделать не можем. Не можем конкурировать с предложением из Франции. Это решение игрока».
«Мне оно не кажется красивым, но он решил уйти. Усман не смог мне конкретно сказать, почему он уходит. Но это личное дело каждого, удачи ему», — сказал Хави.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 августа 2023, 09:34 0
Иван Желизко подпишет контракт с «Лехией»
Футбол | 01 августа 2023, 18:45 10
«Нерадзурри» ранее интересовались другим украинским вратарем Анатолием Трубиным из «Шахтера»
Футбол | 02.08.2023, 09:55
Футбол | 01.08.2023, 16:44
Футбол | 01.08.2023, 13:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.07.2023, 14:12 6
01.08.2023, 22:23 19
01.08.2023, 11:45 15
31.07.2023, 20:50 1
01.08.2023, 07:40 11
31.07.2023, 11:53 3
01.08.2023, 20:32 1
02.08.2023, 00:34