«Нужно решить проблему». Клопп обеспокоен трансферами Саудовской Аравии

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не в восторге из-за того, что трансферное окно в Саудовской Аравии закроется позже, чем в Европе.

«Влияние Саудовской Аравии на трансферы сейчас очень большое. А хуже всего, что их трансферное окно закрывается на три недели позже, чем в Европе».

«Если это действительно так, то это нам не помогает. ФИФА и УЕФА должны найти решение этой проблемы», – сказал Клопп.

Этим летом клубы Саудовской Аравии уже потратили на трансферы более 400 миллионов евро.