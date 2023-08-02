Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нужно решить проблему». Клопп обеспокоен трансферами Саудовской Аравии
Англия
02 августа 2023, 10:11 |
1228
0

«Нужно решить проблему». Клопп обеспокоен трансферами Саудовской Аравии

Наставник волнует вопрос трансферного окна

02 августа 2023, 10:11 |
1228
0
«Нужно решить проблему». Клопп обеспокоен трансферами Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не в восторге из-за того, что трансферное окно в Саудовской Аравии закроется позже, чем в Европе.

«Влияние Саудовской Аравии на трансферы сейчас очень большое. А хуже всего, что их трансферное окно закрывается на три недели позже, чем в Европе».

«Если это действительно так, то это нам не помогает. ФИФА и УЕФА должны найти решение этой проблемы», – сказал Клопп.

Этим летом клубы Саудовской Аравии уже потратили на трансферы более 400 миллионов евро.

По теме:
Бавария и Тоттенхэм уверены в трансфере Кейна. Это будет рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Монако подписал ганского защитника из Саутгемптона
ХАВИ: «Дембеле мне не сказал, почему он уходит в ПСЖ»
Юрген Клопп Ливерпуль трансферы
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Футбол | 01 августа 2023, 16:44 34
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос

Украинский клуб обвиняет в отравлении греческий клуб

Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Футбол | 02 августа 2023, 00:34 0
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора

Вечером 1 августа состоялись ответные матчи 2-го раунда Лиги конференций

ВИДЕО. Супергол Фати. Барселона обыграла Милан в товарищеском матче в США
Футбол | 02.08.2023, 08:40
ВИДЕО. Супергол Фати. Барселона обыграла Милан в товарищеском матче в США
ВИДЕО. Супергол Фати. Барселона обыграла Милан в товарищеском матче в США
Рассечение, сотрясение мозга. Волынца забрали в больницу: каково состояние?
Футбол | 02.08.2023, 00:23
Рассечение, сотрясение мозга. Волынца забрали в больницу: каково состояние?
Рассечение, сотрясение мозга. Волынца забрали в больницу: каково состояние?
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Футбол | 01.08.2023, 18:45
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
01.08.2023, 13:00 52
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
01.08.2023, 17:18 22
Футбол
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
31.07.2023, 14:18 8
Теннис
Рейтинг WTA. Стародубцева близка к топ-200, Байндл солидно просела
Рейтинг WTA. Стародубцева близка к топ-200, Байндл солидно просела
31.07.2023, 12:59 35
Теннис
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
31.07.2023, 11:53 3
Футбол
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
01.08.2023, 07:40 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем