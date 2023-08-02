Англия02 августа 2023, 10:11 |
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«Нужно решить проблему». Клопп обеспокоен трансферами Саудовской Аравии
Наставник волнует вопрос трансферного окна
02 августа 2023, 10:11 |
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не в восторге из-за того, что трансферное окно в Саудовской Аравии закроется позже, чем в Европе.
«Влияние Саудовской Аравии на трансферы сейчас очень большое. А хуже всего, что их трансферное окно закрывается на три недели позже, чем в Европе».
«Если это действительно так, то это нам не помогает. ФИФА и УЕФА должны найти решение этой проблемы», – сказал Клопп.
Этим летом клубы Саудовской Аравии уже потратили на трансферы более 400 миллионов евро.
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