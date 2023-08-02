СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа

В среду, 2 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Верес – Шахтер

12.00 – 5.70 – 1.26

17:00 Астана – Динамо Загреб

3.83 – 3.54 – 1.96

20:00 Генк – Серветт

1.56 – 4.40 – 5.40

20:00 Хеккен – Клаксвик

1.26 – 5.90 – 11.00

21:30 Галатасарай – Жальгирис

1.12 – 8.70 – 21.00