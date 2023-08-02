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02 августа 2023, 08:15 | Обновлено 02 августа 2023, 08:21
122
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа

Важные события во всех видах спорта

02 августа 2023, 08:15 | Обновлено 02 августа 2023, 08:21
122
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа
ФК Шахтер

В среду, 2 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Верес – Шахтер

Favbet 12.00 – 5.70 – 1.26

17:00 Астана – Динамо Загреб

Favbet 3.83 – 3.54 – 1.96

20:00 Генк – Серветт

Favbet 1.56 – 4.40 – 5.40

20:00 Хеккен – Клаксвик

Favbet 1.26 – 5.90 – 11.00

21:30 Галатасарай – Жальгирис

Favbet 1.12 – 8.70 – 21.00

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Источник Sport.ua
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