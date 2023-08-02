Другие новости02 августа 2023, 08:15 | Обновлено 02 августа 2023, 08:21
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа
Важные события во всех видах спорта
02 августа 2023, 08:15 | Обновлено 02 августа 2023, 08:21
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В среду, 2 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Верес – Шахтер
17:00 Астана – Динамо Загреб
20:00 Генк – Серветт
20:00 Хеккен – Клаксвик
21:30 Галатасарай – Жальгирис
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