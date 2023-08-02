Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора

Вечером 1 августа состоялись 6 ответных матчей второго раунда квалификации Лиги конференций.

Ниже приведены результаты. Победители пробились в Q3 ЛК, а проигравшие команды выбыли из еврокубков.

Лига конференций 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 1 августа

Валмиера (Латвия) – Тре Пенне (Сан-Марино) – 7:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Тонишевс, 3, 68, Нигретти, 6 (автогол), Вейпс, 9, Кайрамани, 12, Ндойе, 73, Яунземс, 90+3

Бальцан (Мальта) – Неман (беларусь) – 0:0 (первый матч – 0:2)

Зимбру Кишинев (Молдова) – Фенербахче (Турция) – 0:4 (первый матч – 0:5)

Голы: Тадич, 48, Батшуайи, 57, 59, Юксек, 77

Свифт Эсперанж (Люксембург) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 3:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Штольц, 2, Алиуи, 62, Мартинс, 66 – Макманус, 22 (пен), 71 (пен)

Партизани (Албания) – Атлетик Эскальдес (Андорра) – 4:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Цара, 28, 45+1, Ррапай, 64, Грезда, 90+5 – Лопес, 90+4 (пен)

Будучност (Черногория) – Струга (Сев. Македония) – 3:4 (первый матч – 0:1)

Голы: Джуричкович, 7, Аджич, 45+9, Сакулович, 82 – Радески, 11, 45+3, 74, Ибраими, 66

Пары 2-го раунда квалификации ЛК