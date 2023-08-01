WTA01 августа 2023, 22:58 |
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ВИДЕО. Брэди впервые за 713 дней сыграла матч WTA, обыграв Калинину
Американка добыла очень важную для себя победу
01 августа 2023, 22:58 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне в одиночном разряде, проиграв в первом раунде основы американке Дженнифер Брэди (№1056 WTA).
Представительница США из-за травмы колена почти два года не играла на профессиональном уровне, впервые за 713 дней сыграв матч на уровне WTA.
Отметим, что Брэди – финалистка Australian Open 2021.
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