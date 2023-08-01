ВИДЕО. Брэди впервые за 713 дней сыграла матч WTA, обыграв Калинину

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне в одиночном разряде, проиграв в первом раунде основы американке Дженнифер Брэди (№1056 WTA).

Представительница США из-за травмы колена почти два года не играла на профессиональном уровне, впервые за 713 дней сыграв матч на уровне WTA.

Отметим, что Брэди – финалистка Australian Open 2021.